UNT Jahiem White scores 4 TD’s, UNT routs HCU 63-14

|Final
|1
|2
|3
|4
|T
|
HCU
|7
|7
|0
|0
|14
|
UNT
|14
|21
|14
|14
|63
HCU 0, UNT 7
UNT – White,Jahiem 24 yd run (De Freitas,Dominic kick), 6 plays, 77 yards, TOP 02:01
HCU 0, UNT 14
UNT – White,Jahiem 47 yd run (De Freitas,Dominic kick), 4 plays, 78 yards, TOP 01:32
HCU 7, UNT 14
HCU – Runion,Jett 2 yd pass from Stewart,Cutter (Smolen,Lukasz kick) 10 plays, 75 yards, TOP 04:10
HCU 14, UNT 14
HCU – Kopp,Maddox 26 yd run (Smolen,Lukasz kick), 7 plays, 80 yards, TOP 03:24
HCU 14, UNT 21
UNT – White,Jahiem 3 yd run (De Freitas,Dominic kick), 6 plays, 75 yards, TOP 01:52
HCU 14, UNT 28
UNT – Stevenson,Justin 41 yd pass from Jimerson Jr.,Chris (De Freitas,Dominic kick) 3 plays, 61 yards, TOP 00:59
HCU 14, UNT 35
UNT – White,Jahiem 7 yd run (De Freitas,Dominic kick), 6 plays, 87 yards, TOP 01:34
HCU 14, UNT 42
UNT – Chukwurah,TJ 14 yd pass from Jackson,Tayven (De Freitas,Dominic kick) 1 plays, 14 yards, TOP 00:05
HCU 14, UNT 49
UNT – Tipton,Baron 17 yd pass from Ditta,Chaston (De Freitas,Dominic kick) 3 plays, 13 yards, TOP 01:19
HCU 14, UNT 56
UNT – Allen,Jaden 34 yd interception (De Freitas,Dominic kick)
HCU 14, UNT 63
UNT – Ditta,Chaston 4 yd run (De Freitas,Dominic kick), 10 plays, 73 yards, TOP 05:33