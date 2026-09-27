News Ticker

UNT Jahiem White scores 4 TD’s, UNT routs HCU 63-14

September 27, 2026 Featured, Football, Galleries, NCAA Football, UNT Football

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 4 T
HCU
 7 7 0 0 14
UNT
 14 21 14 14 63
1st Quarter
Logo

HCU 0, UNT 7

UNT – White,Jahiem 24 yd run (De Freitas,Dominic kick), 6 plays, 77 yards, TOP 02:01

Logo

HCU 0, UNT 14

UNT – White,Jahiem 47 yd run (De Freitas,Dominic kick), 4 plays, 78 yards, TOP 01:32

Logo

HCU 7, UNT 14

HCU – Runion,Jett 2 yd pass from Stewart,Cutter (Smolen,Lukasz kick) 10 plays, 75 yards, TOP 04:10

2nd Quarter
Logo

HCU 14, UNT 14

HCU – Kopp,Maddox 26 yd run (Smolen,Lukasz kick), 7 plays, 80 yards, TOP 03:24

Logo

HCU 14, UNT 21

UNT – White,Jahiem 3 yd run (De Freitas,Dominic kick), 6 plays, 75 yards, TOP 01:52

Logo

HCU 14, UNT 28

UNT – Stevenson,Justin 41 yd pass from Jimerson Jr.,Chris (De Freitas,Dominic kick) 3 plays, 61 yards, TOP 00:59

Logo

HCU 14, UNT 35

UNT – White,Jahiem 7 yd run (De Freitas,Dominic kick), 6 plays, 87 yards, TOP 01:34

3rd Quarter
Logo

HCU 14, UNT 42

UNT – Chukwurah,TJ 14 yd pass from Jackson,Tayven (De Freitas,Dominic kick) 1 plays, 14 yards, TOP 00:05

Logo

HCU 14, UNT 49

UNT – Tipton,Baron 17 yd pass from Ditta,Chaston (De Freitas,Dominic kick) 3 plays, 13 yards, TOP 01:19

4th Quarter
Logo

HCU 14, UNT 56

UNT – Allen,Jaden 34 yd interception (De Freitas,Dominic kick)

Logo

HCU 14, UNT 63

UNT – Ditta,Chaston 4 yd run (De Freitas,Dominic kick), 10 plays, 73 yards, TOP 05:33

 
 

Related Articles

Copyright 2018 Blitz Weekly