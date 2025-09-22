News Ticker

TCU takes home the Iron Skillet, beats SMU 35-24

September 21, 2025 Big XII Football, Featured, Football, Galleries, NCAA Football, SMU Football, TCU Football

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 4 T
SMU
 3 7 7 7 24
TCU
 7 7 7 14 35
 
1st Quarter
SMU 0, TCU 7

TCU – McAlister,Eric 27 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 9 plays, 67 yards, TOP 04:23

SMU 3, TCU 7

SMU – Keltner,Sam 28 yd field goal 12 plays, 68 yards, TOP 05:18

2nd Quarter
SMU 3, TCU 14

TCU – Payne,Jeremy 10 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 13 plays, 75 yards, TOP 04:06

SMU 10, TCU 14

SMU – Hibner,Matthew 9 yd pass from Jennings,Kevin (Keltner,Sam kick) 12 plays, 75 yards, TOP 06:59

3rd Quarter
SMU 10, TCU 21

TCU – Manjack IV,Joseph 4 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 4 plays, 53 yards, TOP 01:31

SMU 17, TCU 21

SMU – Knight,Yamir 7 yd pass from Jennings,Kevin (Keltner,Sam kick) 10 plays, 75 yards, TOP 04:56

4th Quarter
SMU 24, TCU 21

SMU – Hudson,Jordan 34 yd pass from Jennings,Kevin (Keltner,Sam kick) 4 plays, 65 yards, TOP 01:49

SMU 24, TCU 28

TCU – McAlister,Eric 70 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 3 plays, 75 yards, TOP 01:12

SMU 24, TCU 35

TCU – McAlister,Eric 44 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 6 plays, 75 yards, TOP 02:45

 

Team Stats
1st Downs 19 24
3rd down efficiency 4-13 9-17
4th down efficiency 1-1 3-4
Total Yards 384 519
Passing 290 379
Comp/Att 24/38 22/40
Yards per pass 7.6 9.5
Interceptions thrown 2 1
Rushing 94 140
Rushing Attempts 27 36
Yards per rush 3.5 3.9
Penalties 7-70 9-65
Turnovers 2 1
Fumbles lost 0 0
Interceptions thrown 2 1
Possession 28:54 31:06

