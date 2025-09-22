TCU takes home the Iron Skillet, beats SMU 35-24

|Final
SMU
|3
|7
|7
|7
|24
|
TCU
|7
|7
|7
|14
|35
SMU 0, TCU 7
TCU – McAlister,Eric 27 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 9 plays, 67 yards, TOP 04:23
SMU 3, TCU 7
SMU – Keltner,Sam 28 yd field goal 12 plays, 68 yards, TOP 05:18
SMU 3, TCU 14
TCU – Payne,Jeremy 10 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 13 plays, 75 yards, TOP 04:06
SMU 10, TCU 14
SMU – Hibner,Matthew 9 yd pass from Jennings,Kevin (Keltner,Sam kick) 12 plays, 75 yards, TOP 06:59
SMU 10, TCU 21
TCU – Manjack IV,Joseph 4 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 4 plays, 53 yards, TOP 01:31
SMU 17, TCU 21
SMU – Knight,Yamir 7 yd pass from Jennings,Kevin (Keltner,Sam kick) 10 plays, 75 yards, TOP 04:56
SMU 24, TCU 21
SMU – Hudson,Jordan 34 yd pass from Jennings,Kevin (Keltner,Sam kick) 4 plays, 65 yards, TOP 01:49
SMU 24, TCU 28
TCU – McAlister,Eric 70 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 3 plays, 75 yards, TOP 01:12
SMU 24, TCU 35
TCU – McAlister,Eric 44 yd pass from Hoover,Josh (McCashland,Nate kick) 6 plays, 75 yards, TOP 02:45
Team Stats
|1st Downs
|19
|24
|3rd down efficiency
|4-13
|9-17
|4th down efficiency
|1-1
|3-4
|Total Yards
|384
|519
|Passing
|290
|379
|Comp/Att
|24/38
|22/40
|Yards per pass
|7.6
|9.5
|Interceptions thrown
|2
|1
|Rushing
|94
|140
|Rushing Attempts
|27
|36
|Yards per rush
|3.5
|3.9
|Penalties
|7-70
|9-65
|Turnovers
|2
|1
|Fumbles lost
|0
|0
|Interceptions thrown
|2
|1
|Possession
|28:54
|31:06