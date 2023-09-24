TCU rolls past SMU 34-17

Scoring Summary
|
1st Quarter
|SMU
|TCU
|
FG
8:43
Collin Rogers 24 Yd Field Goal
14 plays, 69 yards, 6:17
|3
|0
|
TD
0:16
Jared Wiley 9 Yd pass from Chandler Morris (Griffin Kell Kick)
10 plays, 46 yards, 3:01
|3
|7
|
2nd Quarter
|SMU
|TCU
|
TD
6:58
Jared Wiley 2 Yd pass from Chandler Morris (Griffin Kell Kick)
10 plays, 68 yards, 4:07
|3
|14
|
TD
2:54
Camar Wheaton 1 Yd Run (Collin Rogers Kick)
9 plays, 75 yards, 4:04
|10
|14
|
3rd Quarter
|SMU
|TCU
|
FG
11:05
Griffin Kell 35 Yd Field Goal
12 plays, 58 yards, 3:55
|10
|17
|
FG
6:14
Griffin Kell 24 Yd Field Goal
11 plays, 54 yards, 4:17
|10
|20
|
TD
1:54
Emani Bailey 24 Yd Run (Griffin Kell Kick)
5 plays, 64 yards, 1:33
|10
|27
|
4th Quarter
|SMU
|TCU
|
TD
1:47
Tyler Lavine 2 Yd Run (Collin Rogers Kick)
13 plays, 72 yards, 4:48
|17
|27
|
TD
1:18
Chase Curtis 36 Yd pass from Chandler Morris (Griffin Kell Kick)
4 plays, 44 yards, 0:29
|17
|34