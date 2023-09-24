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TCU rolls past SMU 34-17

September 24, 2023 Big XII Football, Featured, Football, Galleries, NCAA Football, Sports, TCU Football

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Photos by Dominic Ceraldi

Scoring Summary

1st Quarter

 SMU TCU
FG
8:43
Collin Rogers 24 Yd Field Goal
14 plays, 69 yards, 6:17
 3 0
TD
0:16
Jared Wiley 9 Yd pass from Chandler Morris (Griffin Kell Kick)
10 plays, 46 yards, 3:01
 3 7
 
 

2nd Quarter

 SMU TCU
TD
6:58
Jared Wiley 2 Yd pass from Chandler Morris (Griffin Kell Kick)
10 plays, 68 yards, 4:07
 3 14
TD
2:54
Camar Wheaton 1 Yd Run (Collin Rogers Kick)
9 plays, 75 yards, 4:04
 10 14
 
 

3rd Quarter

 SMU TCU
FG
11:05
Griffin Kell 35 Yd Field Goal
12 plays, 58 yards, 3:55
 10 17
FG
6:14
Griffin Kell 24 Yd Field Goal
11 plays, 54 yards, 4:17
 10 20
TD
1:54
Emani Bailey 24 Yd Run (Griffin Kell Kick)
5 plays, 64 yards, 1:33
 10 27
 
 

4th Quarter

 SMU TCU
TD
1:47
Tyler Lavine 2 Yd Run (Collin Rogers Kick)
13 plays, 72 yards, 4:48
 17 27
TD
1:18
Chase Curtis 36 Yd pass from Chandler Morris (Griffin Kell Kick)
4 plays, 44 yards, 0:29
 17 34

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