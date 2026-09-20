TCU defense holds Arkansas State to 7 points, TCU 31 – Arkansas State 7

|Final
|1
|2
|3
|4
|T
|
ARST
|0
|7
|0
|0
|7
|
TCU
|7
|7
|7
|10
|31
|
Team Statistics
|1st Downs
|11
|21
|3rd down efficiency
|5-14
|7-14
|4th down efficiency
|0-3
|2-3
|Total Yards
|261
|468
|Passing
|133
|337
|Comp/Att
|11/24
|21/29
|Yards per pass
|5.5
|11.6
|Interceptions thrown
|0
|1
|Rushing
|128
|131
|Rushing Attempts
|30
|39
|Yards per rush
|4.3
|3.4
|Penalties
|2-10
|3-35
|Turnovers
|0
|1
|Fumbles lost
|0
|0
|Interceptions thrown
|0
|1
|Possession
|25:26
|34:34
1st Quarter
ASU 0, TCU 7
TCU – Payne,Jeremy 3 yd run (McCashland,Nate kick), 10 plays, 76 yards, TOP 04:51
2nd Quarter
ASU 0, TCU 14
TCU – Small,Ed 17 yd pass from Craig,Jaden (McCashland,Nate kick) 5 plays, 77 yards, TOP 02:24
ASU 7, TCU 14
ASU – Jolly,Ezell 1 yd run (Van Andel,Clune kick), 4 plays, 84 yards, TOP 00:44
3rd Quarter
ASU 7, TCU 21
TCU – Pimpton,Ka’Morreun 9 yd pass from Craig,Jaden (McCashland,Nate kick) 14 plays, 99 yards, TOP 08:00
4th Quarter
ASU 7, TCU 24
TCU – McCashland,Nate 29 yd field goal 11 plays, 78 yards, TOP 06:54
ASU 7, TCU 31
TCU – Ashley,Kari 29 yd pass from Craig,Jaden (McCashland,Nate kick) 4 plays, 33 yards, TOP 02:12