News Ticker

TCU defense holds Arkansas State to 7 points, TCU 31 – Arkansas State 7

September 20, 2026 Big XII Football, Featured, Football, Galleries, NCAA Football, TCU Football

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 4 T
ARST
 0 7 0 0 7
TCU
 7 7 7 10 31
 
Team Statistics
1st Downs 11 21
3rd down efficiency 5-14 7-14
4th down efficiency 0-3 2-3
Total Yards 261 468
Passing 133 337
Comp/Att 11/24 21/29
Yards per pass 5.5 11.6
Interceptions thrown 0 1
Rushing 128 131
Rushing Attempts 30 39
Yards per rush 4.3 3.4
Penalties 2-10 3-35
Turnovers 0 1
Fumbles lost 0 0
Interceptions thrown 0 1
Possession 25:26 34:34
1st Quarter
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ASU 0, TCU 7

TCU – Payne,Jeremy 3 yd run (McCashland,Nate kick), 10 plays, 76 yards, TOP 04:51

2nd Quarter
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ASU 0, TCU 14

TCU – Small,Ed 17 yd pass from Craig,Jaden (McCashland,Nate kick) 5 plays, 77 yards, TOP 02:24

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ASU 7, TCU 14

ASU – Jolly,Ezell 1 yd run (Van Andel,Clune kick), 4 plays, 84 yards, TOP 00:44

3rd Quarter
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ASU 7, TCU 21

TCU – Pimpton,Ka’Morreun 9 yd pass from Craig,Jaden (McCashland,Nate kick) 14 plays, 99 yards, TOP 08:00

4th Quarter
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ASU 7, TCU 24

TCU – McCashland,Nate 29 yd field goal 11 plays, 78 yards, TOP 06:54

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ASU 7, TCU 31

TCU – Ashley,Kari 29 yd pass from Craig,Jaden (McCashland,Nate kick) 4 plays, 33 yards, TOP 02:12

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