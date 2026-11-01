News Ticker

TCU Beat Kansas 22-16

November 1, 2026 Big XII Football, Featured, Football, Galleries, TCU Football

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 4 T
KU
 3 10 0 3 16
TCU
 0 0 14 8 22
1st Quarter
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Kan 3, TCU 0

Kan – Connington,Martin 34 yd field goal 13 plays, 47 yards, TOP 05:46

2nd Quarter
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Kan 6, TCU 0

Kan – Connington,Martin 42 yd field goal 10 plays, 55 yards, TOP 04:14

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Kan 13, TCU 0

Kan – Pickett,Cam 29 yd pass from Ballard,Cole (Connington,Martin kick) 3 plays, 73 yards, TOP 01:08

3rd Quarter
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Kan 13, TCU 7

TCU – Carroll,Max 60 yd interception (Lemmermann,Kyle kick)

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Kan 13, TCU 14

TCU – Theus,Ace 28 yd run (Lemmermann,Kyle kick), 3 plays, 72 yards, TOP 01:15

4th Quarter
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Kan 16, TCU 14

Kan – Connington,Martin 27 yd field goal 9 plays, 83 yards, TOP 05:35

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Kan 16, TCU 22

TCU – Craig,Jaden 17 yd run (Dwyer,Jordan pass), 13 plays, 84 yards, TOP 03:43

 
Team Statistics
1st Downs 20 19
3rd down efficiency 7-20 5-14
4th down efficiency 1-3 0-1
Total Yards 451 286
Passing 285 141
Comp/Att 20/35 13/29
Yards per pass 8.1 4.9
Interceptions thrown 1 0
Rushing 166 145
Rushing Attempts 46 28
Yards per rush 3.6 5.2
Penalties 7-63 7-74
Turnovers 2 1
Fumbles lost 1 1
Interceptions thrown 1 0
Possession 38:57 21:03
 

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