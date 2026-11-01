TCU Beat Kansas 22-16

|Final
|1
|2
|3
|4
|T
|
KU
|3
|10
|0
|3
|16
|
TCU
|0
|0
|14
|8
|22
1st Quarter
Kan 3, TCU 0
Kan – Connington,Martin 34 yd field goal 13 plays, 47 yards, TOP 05:46
2nd Quarter
Kan 6, TCU 0
Kan – Connington,Martin 42 yd field goal 10 plays, 55 yards, TOP 04:14
Kan 13, TCU 0
Kan – Pickett,Cam 29 yd pass from Ballard,Cole (Connington,Martin kick) 3 plays, 73 yards, TOP 01:08
3rd Quarter
Kan 13, TCU 7
TCU – Carroll,Max 60 yd interception (Lemmermann,Kyle kick)
Kan 13, TCU 14
TCU – Theus,Ace 28 yd run (Lemmermann,Kyle kick), 3 plays, 72 yards, TOP 01:15
4th Quarter
Kan 16, TCU 14
Kan – Connington,Martin 27 yd field goal 9 plays, 83 yards, TOP 05:35
Kan 16, TCU 22
TCU – Craig,Jaden 17 yd run (Dwyer,Jordan pass), 13 plays, 84 yards, TOP 03:43
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Team Statistics
|1st Downs
|20
|19
|3rd down efficiency
|7-20
|5-14
|4th down efficiency
|1-3
|0-1
|Total Yards
|451
|286
|Passing
|285
|141
|Comp/Att
|20/35
|13/29
|Yards per pass
|8.1
|4.9
|Interceptions thrown
|1
|0
|Rushing
|166
|145
|Rushing Attempts
|46
|28
|Yards per rush
|3.6
|5.2
|Penalties
|7-63
|7-74
|Turnovers
|2
|1
|Fumbles lost
|1
|1
|Interceptions thrown
|1
|0
|Possession
|38:57
|21:03