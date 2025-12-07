News Ticker

Stars stay Hot, beat Sharks 4-1

December 6, 2025 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Scoring Summary

1st Period SJ DAL
14:20 Jason Robertson (18) (Power Play)

Assists: Wyatt Johnston (16), Mikko Rantanen (24)
 0 1
 
 
2nd Period SJ DAL
8:23 Collin Graf (4)

Assists: Ty Dellandrea (7), Nick Leddy (3)
 1 1
 
 
3rd Period SJ DAL
10:56 Sam Steel (4)

Assists: Alexander Petrovic (7), Mikko Rantanen (25)
 1 2
16:39 Mikko Rantanen (13)

Assists: Wyatt Johnston (17), Vladislav Kolyachonok (2)
 1 3
17:41 Miro Heiskanen (5) (Empty Net)

Assists: Roope Hintz (16)
 1 4

Penalties

1st Period
8:05
Dmitry Orlov Hooking against Mikko Rantanen
13:01
Macklin Celebrini Hooking against Jason Robertson
18:00
Mikko Rantanen Slashing against Ty Dellandrea
 
 
2nd Period
5:16
Mikko Rantanen Cross-checking against Macklin Celebrini
13:06
Jeff Skinner Slashing against Mikko Rantanen
13:06
Mikko Rantanen Slashing against Jeff Skinner
 
 
3rd Period
0:27
Ilya Lyubushkin High-sticking against Philipp Kurashev
3:56
Wyatt Johnston Hooking against Timothy Liljegren

