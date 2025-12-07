Stars stay Hot, beat Sharks 4-1

Scoring Summary
|1st Period
|SJ
|DAL
|14:20
|Jason Robertson (18) (Power Play)
Assists: Wyatt Johnston (16), Mikko Rantanen (24)
|0
|1
|2nd Period
|SJ
|DAL
|8:23
|Collin Graf (4)
Assists: Ty Dellandrea (7), Nick Leddy (3)
|1
|1
|3rd Period
|SJ
|DAL
|10:56
|Sam Steel (4)
Assists: Alexander Petrovic (7), Mikko Rantanen (25)
|1
|2
|16:39
|Mikko Rantanen (13)
Assists: Wyatt Johnston (17), Vladislav Kolyachonok (2)
|1
|3
|17:41
|Miro Heiskanen (5) (Empty Net)
Assists: Roope Hintz (16)
|1
|4
Penalties
|1st Period
|8:05
|
Dmitry Orlov Hooking against Mikko Rantanen
|13:01
|
Macklin Celebrini Hooking against Jason Robertson
|18:00
|
Mikko Rantanen Slashing against Ty Dellandrea
|2nd Period
|5:16
|
Mikko Rantanen Cross-checking against Macklin Celebrini
|13:06
|
Jeff Skinner Slashing against Mikko Rantanen
|13:06
|
Mikko Rantanen Slashing against Jeff Skinner
|3rd Period
|0:27
|
Ilya Lyubushkin High-sticking against Philipp Kurashev
|3:56
|
Wyatt Johnston Hooking against Timothy Liljegren