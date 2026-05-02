Hocevar battles to win the Speedy Cash.com 250 amongst 2 red flags in the last 20 laps

May 2, 2026 Featured, Galleries, NASCAR / Texas Motor Speedway

Photos by Dominic Ceraldi

Race Results
POS DRIVER CAR MANUFACTURER LAPS START LED PTS    
1 Carson Hocevar 77 Chevrolet 172 11 76 0    
2 Kyle Busch 7 Chevrolet 172 6 0 0    
3 Kaden Honeycutt 11 Toyota 172 10 3 50    
4 Brandon Jones 1 Toyota 172 18 16 0    
5 Ben Rhodes 99 Ford 172 1 41 42    
6 Layne Riggs 34 Ford 172 34 6 34    
7 Daniel Hemric 19 Chevrolet 172 14 0 30    
8 Christian Eckes 91 Chevrolet 172 12 0 29    
9 Ty Majeski 88 Ford 172 20 0 30    
10 Chandler Smith 38 Ford 172 8 0 35    
11 Parker Kligerman 25 RAM 172 19 0 26    
12 Ross Chastain 45 Chevrolet 172 23 0 0    
13 Brenden Queen 12 RAM 172 17 0 24    
14 Giovanni Ruggiero 17 Toyota 172 3 22 39    
15 Tyler Ankrum 18 Chevrolet 172 13 0 28    
16 Dawson Sutton 26 Chevrolet 172 22 5 28    
17 William Sawalich 5 Toyota 171 21 0 0    
18 Toni Breidinger 27 Chevrolet 171 27 0 19    
19 Stewart Friesen 52 Toyota 171 7 0 23    
20 Spencer Boyd 76 Chevrolet 170 30 0 17    
21 Mini Tyrrell 14 RAM 170 28 1 21    
22 Josh Reaume 22 Ford 169 31 0 15    
23 Frankie Muniz 33 Ford 168 32 0 14    
24 Caleb Costner 93 Chevrolet 168 33 0 13    
25 Corey LaJoie 10 RAM 165 25 0 12    
26 Clayton Green 2 Ford 165 29 0 11    
27 Justin Haley 16 RAM 164 24 0 10    
28 Tanner Gray 15 Toyota 164 5 2 12    
29 Jake Garcia 98 Ford 163 2 0 9    
30 Andres Perez de Lara 44 Chevrolet 163 15 0 8    
31 Kris Wright 81 Chevrolet 163 26 0 6    
32 Grant Enfinger 9 Chevrolet 156 9 0 13    
33 Conner Jones 42 Chevrolet 155 16 0 4    
34 Cory Roper 62 Toyota 123 35 0 3    
35 Cole Butcher 13 Ford 51 4 0 2    

https://www.nascar.com/live-results/nascar-craftsman-truck-series/2026-speedycashcom-250/

Carson Hocevar pulled away in overtime on Friday night while 3 cars battled for second place in the SpeedyCash.com 250 at Texas Motor Speedway.

 

