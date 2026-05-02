Hocevar battles to win the Speedy Cash.com 250 amongst 2 red flags in the last 20 laps

|Race Results
|POS
|DRIVER
|CAR
|MANUFACTURER
|LAPS
|START
|LED
|PTS
|1
|Carson Hocevar
|77
|Chevrolet
|172
|11
|76
|0
|2
|Kyle Busch
|7
|Chevrolet
|172
|6
|0
|0
|3
|Kaden Honeycutt
|11
|Toyota
|172
|10
|3
|50
|4
|Brandon Jones
|1
|Toyota
|172
|18
|16
|0
|5
|Ben Rhodes
|99
|Ford
|172
|1
|41
|42
|6
|Layne Riggs
|34
|Ford
|172
|34
|6
|34
|7
|Daniel Hemric
|19
|Chevrolet
|172
|14
|0
|30
|8
|Christian Eckes
|91
|Chevrolet
|172
|12
|0
|29
|9
|Ty Majeski
|88
|Ford
|172
|20
|0
|30
|10
|Chandler Smith
|38
|Ford
|172
|8
|0
|35
|11
|Parker Kligerman
|25
|RAM
|172
|19
|0
|26
|12
|Ross Chastain
|45
|Chevrolet
|172
|23
|0
|0
|13
|Brenden Queen
|12
|RAM
|172
|17
|0
|24
|14
|Giovanni Ruggiero
|17
|Toyota
|172
|3
|22
|39
|15
|Tyler Ankrum
|18
|Chevrolet
|172
|13
|0
|28
|16
|Dawson Sutton
|26
|Chevrolet
|172
|22
|5
|28
|17
|William Sawalich
|5
|Toyota
|171
|21
|0
|0
|18
|Toni Breidinger
|27
|Chevrolet
|171
|27
|0
|19
|19
|Stewart Friesen
|52
|Toyota
|171
|7
|0
|23
|20
|Spencer Boyd
|76
|Chevrolet
|170
|30
|0
|17
|21
|Mini Tyrrell
|14
|RAM
|170
|28
|1
|21
|22
|Josh Reaume
|22
|Ford
|169
|31
|0
|15
|23
|Frankie Muniz
|33
|Ford
|168
|32
|0
|14
|24
|Caleb Costner
|93
|Chevrolet
|168
|33
|0
|13
|25
|Corey LaJoie
|10
|RAM
|165
|25
|0
|12
|26
|Clayton Green
|2
|Ford
|165
|29
|0
|11
|27
|Justin Haley
|16
|RAM
|164
|24
|0
|10
|28
|Tanner Gray
|15
|Toyota
|164
|5
|2
|12
|29
|Jake Garcia
|98
|Ford
|163
|2
|0
|9
|30
|Andres Perez de Lara
|44
|Chevrolet
|163
|15
|0
|8
|31
|Kris Wright
|81
|Chevrolet
|163
|26
|0
|6
|32
|Grant Enfinger
|9
|Chevrolet
|156
|9
|0
|13
|33
|Conner Jones
|42
|Chevrolet
|155
|16
|0
|4
|34
|Cory Roper
|62
|Toyota
|123
|35
|0
|3
|35
|Cole Butcher
|13
|Ford
|51
|4
|0
|2
https://www.nascar.com/live-results/nascar-craftsman-truck-series/2026-speedycashcom-250/
Carson Hocevar pulled away in overtime on Friday night while 3 cars battled for second place in the SpeedyCash.com 250 at Texas Motor Speedway.