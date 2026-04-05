Stars shutout the Jets 3-0

|Final
|1
|2
|3
|T
|
WPG
|0
|0
|0
|0
|
DAL
|2
|1
|0
|3
Scoring
|1st Period
|WPG
|DAL
|9:43
|Matt Duchene (16) (Power Play)
Assists: Mikko Rantanen (52), Miro Heiskanen (53)
|0
|1
|11:12
|Arttu Hyry (2)
Assists: Jamie Benn (20), Adam Erne (2)
|0
|2
|2nd Period
|WPG
|DAL
|2:15
|Adam Erne (6)
Assists: Lian Bichsel (4), Arttu Hyry (2)
|0
|3
|3rd Period
|
No Goals Scored
Penalties
|1st Period
|1:41
|
Miro Heiskanen Tripping against Mark Scheifele
|8:36
|
Haydn Fleury Cross-checking against Mavrik Bourque
|2nd Period
|6:56
|
Jason Robertson Tripping against Dylan Samberg
|3rd Period
|9:24
|
Colin Blackwell Unsportsmanlike conduct against Neal Pionk served by Adam Erne
|9:24
|
Colin Blackwell Roughing against Neal Pionk
|9:24
|
Neal Pionk Unsportsmanlike conduct against Colin Blackwell
|9:24
|
Adam Lowry Fighting against Jamie Benn
|9:24
|
Jamie Benn Fighting against Adam Lowry
|9:24
|
Colin Blackwell Misconduct
|9:24
|
Neal Pionk Misconduct