Stars shutout the Jets 3-0

April 4, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
WPG
 0 0 0 0
DAL
 2 1 0 3

Scoring

1st Period WPG DAL
9:43 Matt Duchene (16) (Power Play)

Assists: Mikko Rantanen (52), Miro Heiskanen (53)
 0 1
11:12 Arttu Hyry (2)

Assists: Jamie Benn (20), Adam Erne (2)
 0 2
 
 
2nd Period WPG DAL
2:15 Adam Erne (6)

Assists: Lian Bichsel (4), Arttu Hyry (2)
 0 3
 
 
3rd Period
No Goals Scored

Penalties

1st Period
1:41
Miro Heiskanen Tripping against Mark Scheifele
8:36
Haydn Fleury Cross-checking against Mavrik Bourque
 
 
2nd Period
6:56
Jason Robertson Tripping against Dylan Samberg
 
 
3rd Period
9:24
Colin Blackwell Unsportsmanlike conduct against Neal Pionk served by Adam Erne
9:24
Colin Blackwell Roughing against Neal Pionk
9:24
Neal Pionk Unsportsmanlike conduct against Colin Blackwell
9:24
Adam Lowry Fighting against Jamie Benn
9:24
Jamie Benn Fighting against Adam Lowry
9:24
Colin Blackwell Misconduct
9:24
Neal Pionk Misconduct

