|Final/OT
|1
|2
|3
|OT
|T
|
FLA
|0
|1
|0
|0
|1
|
DAL
|0
|1
|0
|1
|2
Scoring Summary
|1st Period
|
No Goals Scored
|2nd Period
|FLA
|DAL
|4:27
|Matthew Tkachuk (5) (Power Play)
Assists: Sam Reinhart (10), Seth Jones (20)
|1
|0
|9:19
|Wyatt Johnston (5)
Assists: Thomas Harley (12), Jason Robertson (12)
|1
|1
|3rd Period
|
No Goals Scored
|OT Summary
|FLA
|DAL
|2:56
|Jason Robertson (10)
Assists: Roope Hintz (11)
|1
|2
Penalties
|1st Period
|17:04
|
Tyler Myers Interference against Anton Lundell
|19:54
|
Trey Taylor Roughing against Garnet Hathaway
|2nd Period
|0:43
|
Seth Jones High-sticking against Justin Hryckowian
|3:20
|
David Perron High-sticking against Lars Eller
|11:56
|
Lars Eller Interference against Nils Lundkvist
|3rd Period
|
No Penalties This Period
|OT Summary
|
No Penalties This Period