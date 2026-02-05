News Ticker

Jamie Benn’s goal with under a minute left in the 3rd period gives Stars the win over the Blues

February 5, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Final
  1 2 3 T
STL
 2 0 2 4
DAL
 1 3 1 5

Scoring Summary

1st Period STL DAL
7:29 Pavel Buchnevich (12) (Power Play)

Assists: Jordan Kyrou (19), Justin Faulk (18)
 1 0
11:37 Jason Robertson (32)

Assists: Mikko Rantanen (49), Miro Heiskanen (38)
 1 1
18:33 Jordan Kyrou (13)

Assists: Justin Faulk (19), Tyler Tucker (10)
 2 1
 
 
2nd Period STL DAL
1:55 Matt Duchene (10) (Power Play)

Assists: Thomas Harley (18), Jamie Benn (13)
 2 2
3:58 Mavrik Bourque (11)

Assists: Jason Robertson (34), Roope Hintz (29)
 2 3
11:57 Jamie Benn (8)

Assists: Matt Duchene (10), Esa Lindell (17)
 2 4
 
 
3rd Period STL DAL
11:05 Jimmy Snuggerud (10)

Unassisted
 3 4
15:31 Alexey Toropchenko (3)

Assists: Philip Broberg (16), Jimmy Snuggerud (14)
 4 4
19:37 Jamie Benn (9)

Assists: Miro Heiskanen (39)
 4 5

Penalties

1st Period
6:44
Miro Heiskanen Delaying Game – Puck over glass
15:03
Jake Neighbours Tripping against Jason Robertson
19:55
Robby Fabbri Tripping against Miro Heiskanen
 
 
2nd Period
9:45
Jordan Binnington Tripping against Oskar Bäck served by Dalibor Dvorsky
12:49
Mikko Rantanen Roughing against Tyler Tucker served by Adam Erne
12:49
Tyler Tucker Roughing against Mikko Rantanen
12:49
Mikko Rantanen Cross-checking against Tyler Tucker
18:14
Roope Hintz Tripping against Oskar Sundqvist
 
 
3rd Period
6:24
Wyatt Johnston Hooking against Alexey Toropchenko
 

Team Stats
Shots 18 28
Hits 28 24
Faceoffs Won 22 25
Faceoff Win Percent 46.8 53.2
Power Play Opportunities 4 3
Power Play Goals 1 1
Power Play Percentage 25.0 33.3
Short Handed Goals 0 0
Total Penalties 4 5
Penalty Minutes 8 10
Blocked Shots 10 18
Takeaways 5 2
Giveaways 18 13

