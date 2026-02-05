Jamie Benn’s goal with under a minute left in the 3rd period gives Stars the win over the Blues

Final
|1
|2
|3
|T
|
STL
|2
|0
|2
|4
|
DAL
|1
|3
|1
|5
Scoring Summary
|1st Period
|STL
|DAL
|7:29
|Pavel Buchnevich (12) (Power Play)
Assists: Jordan Kyrou (19), Justin Faulk (18)
|1
|0
|11:37
|Jason Robertson (32)
Assists: Mikko Rantanen (49), Miro Heiskanen (38)
|1
|1
|18:33
|Jordan Kyrou (13)
Assists: Justin Faulk (19), Tyler Tucker (10)
|2
|1
|2nd Period
|STL
|DAL
|1:55
|Matt Duchene (10) (Power Play)
Assists: Thomas Harley (18), Jamie Benn (13)
|2
|2
|3:58
|Mavrik Bourque (11)
Assists: Jason Robertson (34), Roope Hintz (29)
|2
|3
|11:57
|Jamie Benn (8)
Assists: Matt Duchene (10), Esa Lindell (17)
|2
|4
|3rd Period
|STL
|DAL
|11:05
|Jimmy Snuggerud (10)
Unassisted
|3
|4
|15:31
|Alexey Toropchenko (3)
Assists: Philip Broberg (16), Jimmy Snuggerud (14)
|4
|4
|19:37
|Jamie Benn (9)
Assists: Miro Heiskanen (39)
|4
|5
Penalties
|1st Period
|6:44
|
Miro Heiskanen Delaying Game – Puck over glass
|15:03
|
Jake Neighbours Tripping against Jason Robertson
|19:55
|
Robby Fabbri Tripping against Miro Heiskanen
|2nd Period
|9:45
|
Jordan Binnington Tripping against Oskar Bäck served by Dalibor Dvorsky
|12:49
|
Mikko Rantanen Roughing against Tyler Tucker served by Adam Erne
|12:49
|
Tyler Tucker Roughing against Mikko Rantanen
|12:49
|
Mikko Rantanen Cross-checking against Tyler Tucker
|18:14
|
Roope Hintz Tripping against Oskar Sundqvist
|3rd Period
|6:24
|
Wyatt Johnston Hooking against Alexey Toropchenko
|
Team Stats
|Shots
|18
|28
|Hits
|28
|24
|Faceoffs Won
|22
|25
|Faceoff Win Percent
|46.8
|53.2
|Power Play Opportunities
|4
|3
|Power Play Goals
|1
|1
|Power Play Percentage
|25.0
|33.3
|Short Handed Goals
|0
|0
|Total Penalties
|4
|5
|Penalty Minutes
|8
|10
|Blocked Shots
|10
|18
|Takeaways
|5
|2
|Giveaways
|18
|13