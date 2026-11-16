|Final
|1
|2
|3
|T
|
BUF
|0
|0
|0
|0
|
DAL
|0
|1
|0
|2
Scoring Summary
|1st Period
|
No Goals Scored
|2nd Period
|BUF
|DAL
|16:23
|Jamie Benn (4)
Assists: Justin Hryckowian (1), Nils Lundkvist (6)
|0
|1
|3rd Period
|BUF
|DAL
|19:18
|Wyatt Johnston (4) (Power Play)
Assists: Mikko Rantanen (13), Roope Hintz (10)
|0
|2
Penalties
|1st Period
|4:47
|
Nils Lundkvist Tripping against Jason Zucker
|9:23
|
Jiri Kulich Slashing against Mikko Rantanen
|9:59
|
Wyatt Johnston Hooking against Beck Malenstyn
|14:56
|
Zach Benson Slashing against Jason Robertson
|17:18
|
Jamie Benn Holding against Zach Benson
|2nd Period
|3:59
|
Jiri Kulich Holding against Mikko Rantanen
|3rd Period
|4:36
|
Jason Robertson Slashing against Josh Doan
|7:23
|
Thomas Harley Slashing against Rasmus Dahlin
|7:23
|
Rasmus Dahlin Slashing against Nils Lundkvist
|8:06
|
Sam Steel Tripping against Jack Quinn
|14:54
|
Jiri Kulich Tripping against Mikko Rantanen
|18:39
|
Zach Benson Interference – Goalkeeper against Jake Oettinger