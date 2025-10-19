Rico Abreu Clinches 2025 Kubota High Limit Racing Championship in Season Finale at Texas

THE ALL-IN NOTEBOOK (10/18/25)
Texas Motor Speedway (Fort Worth, TX)
Dirt Draft Fastest in Hot Laps – Daryn Pittman (14.046)
Capitol Renegade QuickTime – Brad Sweet (14.013)
TJ Forged Heat One Winner – Brad Sweet
DMI Heat Two Winner – Roger Crockett
BR Motorsports Heat Three Winner – Justin Sanders
FK Rod Ends Dash Winner – Daryn Pittman
Jake’s Golf Carts Fastest Lap Award – Rico Abreu (14.748)
Rod End Supply Hard Charger – Aaron Reutzel +5 (13th-8th)
Lap Leaders – Rico Abreu 1-30
Kubota A Feature (30 Laps): 1. 24-Rico Abreu[2]; 2. 69K-Daryn Pittman[1]; 3. 49-Brad Sweet[3]; 4. 14-Justin Sanders[4]; 5. 7BC-Giovanni Scelzi[6]; 6. 42-Sye Lynch[7]; 7. 10-Ryan Timms[9]; 8. 87-Aaron Reutzel[13]; 9. 45X-Landon Crawley[10]; 10. 5-Brenham Crouch[12]; 11. 88-Tanner Thorson[15]; 12. 9-Chase Randall[17]; 13. 19-Brent Marks[8]; 14. 2B-Ian Madsen[18]; 15. 88W-Austin McCarl[14]; 16. 24D-Danny Sams III[19]; 17. J2-John Carney II[20]; 18. 12X-Hank Davis[11]; 19. 3-Ayrton Gennetten[16]; 20. 13-Daison Pursley[23]; 21. 26-Justin Peck[21]; 22. 11-Roger Crockett[5]; 23. 0-Eric Baldaccini[25]; 24. 4-Austin Mundie[22]; 25. 4X-Heath Nestrick[24]
FINAL 2025 Kubota High Limit Racing Driver Points:
- Rico Abreu (2,922 PTS)
- Brad Sweet (-49 PTS)
- Brent Marks (-215 PTS)
- Justin Peck (-321 PTS)
- Tanner Thorson (-379 PTS)
- Aaron Reutzel (-449 PTS)
- Daison Pursley (-660 PTS)
- Brenham Crouch (-847 PTS)
- Sye Lynch (-873 PTS)
- Chase Randall (-907 PTS)
Courtesy: highlimitracing.com