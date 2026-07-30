Mariners comeback to beat Rangers 6-4

|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|R
|H
|E
|SEA 0
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|0
|1
|6
|14
|0
|TEX 1
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|6
|0
Scoring Summary
|
Inning
|SEA
|TEX
|1st
|Duran hit sacrifice fly to center, Pederson scored.
|0
|1
|3rd
|Rodríguez singled to left, Young scored.
|1
|1
|4th
|Carter singled to right, Nimmo scored, Burger to third.
|1
|2
|4th
|Lopez reached on infield single to second, Burger scored, Carter to second.
|1
|3
|7th
|Canzone homered to right (400 feet), Emerson scored and Young scored.
|4
|3
|7th
|Arozarena homered to right center (400 feet).
|5
|3
|8th
|Duran homered to left (420 feet).
|5
|4
|9th
|Canzone doubled to right, Rodríguez scored.
|6
|4