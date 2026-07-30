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Mariners comeback to beat Rangers 6-4

July 27, 2026 Baseball, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, MLB, Texas Rangers

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
SEA    0 0 1 0 0 0 4 0 1 6 14 0
TEX    1 0 0 2 0 0 0 1 0 4 6 0

Scoring Summary

Inning

 SEA TEX
  1st Duran hit sacrifice fly to center, Pederson scored. 0 1
  3rd Rodríguez singled to left, Young scored. 1 1
  4th Carter singled to right, Nimmo scored, Burger to third. 1 2
  4th Lopez reached on infield single to second, Burger scored, Carter to second. 1 3
  7th Canzone homered to right (400 feet), Emerson scored and Young scored. 4 3
  7th Arozarena homered to right center (400 feet). 5 3
  8th Duran homered to left (420 feet). 5 4
  9th Canzone doubled to right, Rodríguez scored. 6 4

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