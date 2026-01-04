Lockheed Martin Armed Forces Bowl

Final
|1
|2
|3
|4
|T
|
RICE
|0
|7
|0
|3
|10
|
TXST
|0
|10
|17
|14
|41
2ND QUARTER
Touchdown
10:31 – 2nd
0
RICE
7
TXST
Brad Jackson 6 Yd Run (Tyler Robles Kick)
8 plays, 38 yards, 3:46
Field Goal
6:17 – 2nd
0
RICE
10
TXST
Tyler Robles 30 Yd Field Goal
9 plays, 78 yards, 2:40
Touchdown
0:09 – 2nd
7
RICE
10
TXST
Aaron Turner 2 Yd pass from Patrick Crayton Jr. (Enock Gota Kick)
6 plays, 68 yards, 1:08
3RD QUARTER
Touchdown
14:07 – 3rd
7
RICE
17
TXST
Beau Sparks 69 Yd pass from Brad Jackson (Tyler Robles Kick)
3 plays, 81 yards, 0:48
Touchdown
8:36 – 3rd
7
RICE
24
TXST
Chris Dawn Jr. 12 Yd pass from Brad Jackson (Tyler Robles Kick)
2 plays, 12 yards, 0:35
Field Goal
6:53 – 3rd
7
RICE
27
TXST
Tyler Robles 29 Yd Field Goal
4 plays, 7 yards, 1:35
4TH QUARTER
Touchdown
14:41 – 4th
7
RICE
34
TXST
Lincoln Pare 63 Yd Run (Tyler Robles Kick)
1 play, 63 yards, 0:12
Touchdown
9:10 – 4th
7
RICE
41
TXST
Chris Dawn Jr. 14 Yd pass from Brad Jackson (Tyler Robles Kick)
7 plays, 90 yards, 3:09
Field Goal
5:32 – 4th
10
RICE
41
TXST
Enock Gota 28 Yd Field Goal
9 plays, 60 yards, 3:38