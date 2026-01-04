News Ticker

Lockheed Martin Armed Forces Bowl

January 4, 2026 Current Issue, Featured, Football, Galleries, NCAA Football

Photos by Michael Kolch

Rice Owls
 
Final
  1 2 3 4 T
RICE
 0 7 0 3 10
TXST
 0 10 17 14 41
Texas State Bobcats
 
2ND QUARTER
Texas State Bobcats

Touchdown
10:31 – 2nd
0
RICE
7
TXST
Brad Jackson 6 Yd Run (Tyler Robles Kick)
8 plays, 38 yards, 3:46
 
Texas State Bobcats

Field Goal
6:17 – 2nd
0
RICE
10
TXST
Tyler Robles 30 Yd Field Goal
9 plays, 78 yards, 2:40
 
Rice Owls

Touchdown
0:09 – 2nd
7
RICE
10
TXST
Aaron Turner 2 Yd pass from Patrick Crayton Jr. (Enock Gota Kick)
6 plays, 68 yards, 1:08
 
3RD QUARTER
Texas State Bobcats

Touchdown
14:07 – 3rd
7
RICE
17
TXST
Beau Sparks 69 Yd pass from Brad Jackson (Tyler Robles Kick)
3 plays, 81 yards, 0:48
 
Texas State Bobcats

Touchdown
8:36 – 3rd
7
RICE
24
TXST
Chris Dawn Jr. 12 Yd pass from Brad Jackson (Tyler Robles Kick)
2 plays, 12 yards, 0:35
 
Texas State Bobcats

Field Goal
6:53 – 3rd
7
RICE
27
TXST
Tyler Robles 29 Yd Field Goal
4 plays, 7 yards, 1:35
 
4TH QUARTER
Texas State Bobcats

Touchdown
14:41 – 4th
7
RICE
34
TXST
Lincoln Pare 63 Yd Run (Tyler Robles Kick)
1 play, 63 yards, 0:12
 
Texas State Bobcats

Touchdown
9:10 – 4th
7
RICE
41
TXST
Chris Dawn Jr. 14 Yd pass from Brad Jackson (Tyler Robles Kick)
7 plays, 90 yards, 3:09
 
Rice Owls

Field Goal
5:32 – 4th
10
RICE
41
TXST
Enock Gota 28 Yd Field Goal
9 plays, 60 yards, 3:38
 
 

