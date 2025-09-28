Caleb Hawkins 3 touchdowns leads UNT to 5-0, beat S. Alabama 36-22

|Final
|1
|2
|3
|4
|T
|
S. Alabama
|7
|0
|7
|8
|22
|
UNT
|7
|7
|14
|8
|36
USA 7, UNT 0
USA – Davenport,Bishop 2 yd run (DiBoyan,Hamilton kick), 10 plays, 75 yards, TOP 04:20
USA 7, UNT 7
UNT – Coleman,Miles 18 yd run (Nguma,Kali kick), 8 plays, 75 yards, TOP 03:36
USA 7, UNT 14
UNT – Hawkins,Caleb 6 yd run (Nguma,Kali kick), 4 plays, 35 yards, TOP 01:10
USA 7, UNT 21
UNT – Hawkins,Caleb 68 yd pass from Mestemaker,Drew (Nguma,Kali kick) 2 plays, 64 yards, TOP 00:35
USA 14, UNT 21
USA – Gibbs,Rod 1 yd pass from Davenport,Bishop (DiBoyan,Hamilton kick) 12 plays, 75 yards, TOP 04:25
USA 14, UNT 28
UNT – Mestemaker,Drew 4 yd run (Nguma,Kali kick), 7 plays, 47 yards, TOP 03:43
USA 22, UNT 28
USA – Bullock,Kentrel 2 yd run (Davenport,Bishop rush), 10 plays, 87 yards, TOP 04:04
USA 22, UNT 36
UNT – Hawkins,Caleb 27 yd run (Young,Wyatt pass), 7 plays, 75 yards, TOP 04:12
|
Team Stats
|1st Downs
|18
|20
|3rd down efficiency
|7-19
|4-13
|4th down efficiency
|3-5
|2-3
|Total Yards
|396
|429
|Passing
|192
|234
|Comp/Att
|18/35
|14/26
|Yards per pass
|5.5
|9.0
|Interceptions thrown
|1
|0
|Rushing
|204
|195
|Rushing Attempts
|45
|39
|Yards per rush
|4.5
|5.0
|Penalties
|8-80
|5-41
|Turnovers
|1
|1
|Fumbles lost
|0
|1
|Interceptions thrown
|1
|0
|Possession
|32:28
|27:32