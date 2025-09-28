News Ticker

Caleb Hawkins 3 touchdowns leads UNT to 5-0, beat S. Alabama 36-22

September 28, 2025 Featured, Football, Galleries, NCAA Football, UNT Football

Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 4 T
S. Alabama
 7 0 7 8 22
UNT
 7 7 14 8 36
1st Quarter
Logo

USA 7, UNT 0

USA – Davenport,Bishop 2 yd run (DiBoyan,Hamilton kick), 10 plays, 75 yards, TOP 04:20

Logo

USA 7, UNT 7

UNT – Coleman,Miles 18 yd run (Nguma,Kali kick), 8 plays, 75 yards, TOP 03:36

2nd Quarter
Logo

USA 7, UNT 14

UNT – Hawkins,Caleb 6 yd run (Nguma,Kali kick), 4 plays, 35 yards, TOP 01:10

3rd Quarter
Logo

USA 7, UNT 21

UNT – Hawkins,Caleb 68 yd pass from Mestemaker,Drew (Nguma,Kali kick) 2 plays, 64 yards, TOP 00:35

Logo

USA 14, UNT 21

USA – Gibbs,Rod 1 yd pass from Davenport,Bishop (DiBoyan,Hamilton kick) 12 plays, 75 yards, TOP 04:25

Logo

USA 14, UNT 28

UNT – Mestemaker,Drew 4 yd run (Nguma,Kali kick), 7 plays, 47 yards, TOP 03:43

4th Quarter
Logo

USA 22, UNT 28

USA – Bullock,Kentrel 2 yd run (Davenport,Bishop rush), 10 plays, 87 yards, TOP 04:04

Logo

USA 22, UNT 36

UNT – Hawkins,Caleb 27 yd run (Young,Wyatt pass), 7 plays, 75 yards, TOP 04:12

 

 

Team Stats
1st Downs 18 20
3rd down efficiency 7-19 4-13
4th down efficiency 3-5 2-3
Total Yards 396 429
Passing 192 234
Comp/Att 18/35 14/26
Yards per pass 5.5 9.0
Interceptions thrown 1 0
Rushing 204 195
Rushing Attempts 45 39
Yards per rush 4.5 5.0
Penalties 8-80 5-41
Turnovers 1 1
Fumbles lost 0 1
Interceptions thrown 1 0
Possession 32:28 27:32

