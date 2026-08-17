News Ticker

Alonso power too much for Rangers to over come.

August 9, 2026 Baseball, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, MLB, Texas Rangers

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
BAL    2 3 0 2 0 2 0 0 1 10 15 0
TEX   0 0 3 0 0 0 0 0 2 5 8 0

Scoring Summary

Inning

 BAL TEX
  1st Beavers reached on infield single to first, Alonso scored, Holliday to third. 1 0
  1st Taveras doubled to right, Holliday scored, Beavers to third. 2 0
  2nd Cowser homered to center (441 feet). 3 0
  2nd Alonso homered to left (393 feet), Henderson scored. 5 0
  3rd Nimmo homered to center (434 feet), Langford scored and Duran scored. 5 3
  4th Alonso homered to left center (404 feet), Henderson scored. 7 3
  6th O’Neill homered to center (425 feet), Holliday scored. 9 3
  9th Cowser walked, Beavers scored, Mayo to second, Taveras to third. 10 3
  9th Lopez tripled to center, Cauley scored. 10 4
  9th Duran grounded out to third, Lopez scored. 10 5

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