Alonso power too much for Rangers to over come.

|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|R
|H
|E
|BAL 2
|3
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|10
|15
|0
|TEX 0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|8
|0
Scoring Summary
|
Inning
|BAL
|TEX
|1st
|Beavers reached on infield single to first, Alonso scored, Holliday to third.
|1
|0
|1st
|Taveras doubled to right, Holliday scored, Beavers to third.
|2
|0
|2nd
|Cowser homered to center (441 feet).
|3
|0
|2nd
|Alonso homered to left (393 feet), Henderson scored.
|5
|0
|3rd
|Nimmo homered to center (434 feet), Langford scored and Duran scored.
|5
|3
|4th
|Alonso homered to left center (404 feet), Henderson scored.
|7
|3
|6th
|O’Neill homered to center (425 feet), Holliday scored.
|9
|3
|9th
|Cowser walked, Beavers scored, Mayo to second, Taveras to third.
|10
|3
|9th
|Lopez tripled to center, Cauley scored.
|10
|4
|9th
|Duran grounded out to third, Lopez scored.
|10
|5