11/01/2025 SMU vs Miami

Final/OT
|1
|2
|3
|4
|OT
|T
|
MIA
|7
|3
|7
|3
|0
|20
|
SMU
|0
|7
|10
|3
|6
|26
1ST QUARTER
Touchdown
4:16 – 1st
7
MIA
0
SMU
Joshisa Trader 36 Yd pass from Carson Beck (Carter Davis Kick)
8 plays, 62 yards, 4:27
2ND QUARTER
Touchdown
9:22 – 2nd
7
MIA
7
SMU
Yamir Knight 28 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
1 play, 28 yards, 0:06
Field Goal
0:07 – 2nd
10
MIA
7
SMU
Carter Davis 22 Yd Field Goal
4 plays, 5 yards, 0:42
3RD QUARTER
Touchdown
12:11 – 3rd
10
MIA
14
SMU
Kevin Jennings 3 Yd Run (Sam Keltner Kick)
9 plays, 79 yards, 2:43
Touchdown
9:06 – 3rd
17
MIA
14
SMU
Alex Bauman 4 Yd pass from Carson Beck (Carter Davis Kick)
7 plays, 75 yards, 2:59
Field Goal
0:07 – 3rd
17
MIA
17
SMU
Sam Keltner 43 Yd Field Goal
10 plays, 44 yards, 3:56
4TH QUARTER
Field Goal
9:34 – 4th
20
MIA
17
SMU
Carter Davis 45 Yd Field Goal
10 plays, 49 yards, 5:33
Field Goal
0:25 – 4th
20
MIA
20
SMU
Sam Keltner 38 Yd Field Goal
11 plays, 69 yards, 1:44
OVERTIME
Touchdown
OT
20
MIA
26
SMU
T.J. Harden 1 Yd Run
6 plays, 25 yards