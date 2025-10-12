10/11/2025 SMU vs Stanford

Final
1ST QUARTER
Touchdown
2:39 – 1st
0
STANFORD
7
SMU
Derrick McFall 19 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
13 plays, 75 yards, 5:16
2ND QUARTER
Field Goal
12:30 – 2nd
0
STANFORD
10
SMU
Sam Keltner 32 Yd Field Goal
8 plays, 65 yards, 3:06
Touchdown
0:35 – 2nd
0
STANFORD
17
SMU
Chris Johnson Jr. 87 Yd Run (Sam Keltner Kick)
6 plays, 98 yards, 2:09
Touchdown
0:02 – 2nd
7
STANFORD
17
SMU
CJ Williams 14 Yd pass from Ben Gulbranson (Emmet Kenney Kick)
4 plays, 75 yards, 0:33
3RD QUARTER
Touchdown
8:22 – 3rd
7
STANFORD
24
SMU
Chris Johnson Jr. 42 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
5 plays, 82 yards, 2:07
Field Goal
0:34 – 3rd
10
STANFORD
24
SMU
Emmet Kenney 34 Yd Field Goal
11 plays, 50 yards, 4:31
4TH QUARTER
Touchdown
6:05 – 4th
10
STANFORD
31
SMU
Justin Medlock 96 Yd Interception Return (Sam Keltner Kick)
11 plays, 90 yards, 6:47
Field Goal
1:32 – 4th
10
STANFORD
34
SMU
Sam Keltner 48 Yd Field Goal
9 plays, 45 yards, 4:03