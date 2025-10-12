News Ticker

10/11/2025 SMU vs Stanford

October 12, 2025 Current Issue, Featured, Football, Galleries, SMU Football, SMU Football

[Show picture list]
Photos by Michael Kolch

 
Final
  1 2 3 4 T
STAN
 0 7 3 0 10
SMU
 7 10 7 10 34
 
1ST QUARTER

SMU Mustangs

Touchdown
2:39 – 1st
0
STANFORD
7
SMU
Derrick McFall 19 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
13 plays, 75 yards, 5:16
2ND QUARTER

SMU Mustangs

Field Goal
12:30 – 2nd
0
STANFORD
10
SMU
Sam Keltner 32 Yd Field Goal
8 plays, 65 yards, 3:06

SMU Mustangs

Touchdown
0:35 – 2nd
0
STANFORD
17
SMU
Chris Johnson Jr. 87 Yd Run (Sam Keltner Kick)
6 plays, 98 yards, 2:09
 

Stanford Cardinal

Touchdown
0:02 – 2nd
7
STANSTANFORD
17
SMU
CJ Williams 14 Yd pass from Ben Gulbranson (Emmet Kenney Kick)
4 plays, 75 yards, 0:33
3RD QUARTER

SMU Mustangs

Touchdown
8:22 – 3rd
7
STANFORD
24
SMU
Chris Johnson Jr. 42 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
5 plays, 82 yards, 2:07
 

Stanford Cardinal

Field Goal
0:34 – 3rd
10
STANFORD
24
SMU
Emmet Kenney 34 Yd Field Goal
11 plays, 50 yards, 4:31
4TH QUARTER

SMU Mustangs

Touchdown
6:05 – 4th
10
STANFORD
31
SMU
Justin Medlock 96 Yd Interception Return (Sam Keltner Kick)
11 plays, 90 yards, 6:47
 

SMU Mustangs

Field Goal
1:32 – 4th
10
STANFORD
34
SMU
Sam Keltner 48 Yd Field Goal
9 plays, 45 yards, 4:03

 

Related Articles

Copyright 2018 Blitz Weekly