News Ticker

VIP Wrestling Built Different 2

July 18, 2026 Entertainment, Featured, Galleries, Wrestling

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

LIVE PRO WRESTLING, Friday July 17th
‼️ FRONT ROW SOLD OUT ‼️
ST. JUDE EVENT CENTER
2625 S Cooper St,
Arlington, TX 76015
 
 
 
💥 VIP World Championship Match 💥
MOOSE (TNA) vs Brick Savage (MLW) (c)
💥VIP Women’s Championship Match 💥
Emersyn Jayne vs Corinne Joy vs Maya World (AEW) (c)
💥 SPOTLIGHT Challenge 💥
Izzy James (NWA) vs Chavo Guerrero (WWE Legend)
💥 VIP Tag Team Championship Match 💥
KJ Orso (GCW) & Sam Stackhouse (GCW) vs UNITED FAMAILIA CAMACHO ( Angel Camacho & Zarek Camacho) (c)
💥 Big Texas Championship Match 💥
Dontae Smiley vs Jey Sharpe (c)
💥 6 Man Tag Match 💥
D.A.D(Lou Gotti, Max Beckett & Gametime LC Mox) vs FIREPROOF ( Gavin Ash (GCW), Will Lock & Tyrus LeBeau )
💥 FATAL 4 WAY Match 💥
Epydemius Jr Luchador vs Delynn Cavens vs Daniel Alexandro vs Eddie Martinez
💥 Smash Mouth LIVE’s Bull of the Woods Championship 💥
Vin Parker vs Nate Bradley (c)
💥 Title Match Wrestling LNO Championship Match 💥
Gypsy Mac vs Jazmin Allure
Plus more….

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