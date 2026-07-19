VIP Wrestling Built Different 2

LIVE PRO WRESTLING, Friday July 17th
FRONT ROW SOLD OUT
ST. JUDE EVENT CENTER
2625 S Cooper St,
Arlington, TX 76015
VIP World Championship Match
MOOSE (TNA) vs Brick Savage (MLW) (c)
VIP Women’s Championship Match
Emersyn Jayne vs Corinne Joy vs Maya World (AEW) (c)
SPOTLIGHT Challenge
Izzy James (NWA) vs Chavo Guerrero (WWE Legend)
VIP Tag Team Championship Match
KJ Orso (GCW) & Sam Stackhouse (GCW) vs UNITED FAMAILIA CAMACHO ( Angel Camacho & Zarek Camacho) (c)
Big Texas Championship Match
Dontae Smiley vs Jey Sharpe (c)
6 Man Tag Match
D.A.D(Lou Gotti, Max Beckett & Gametime LC Mox) vs FIREPROOF ( Gavin Ash (GCW), Will Lock & Tyrus LeBeau )
FATAL 4 WAY Match
Epydemius Jr Luchador vs Delynn Cavens vs Daniel Alexandro vs Eddie Martinez
Smash Mouth LIVE’s Bull of the Woods Championship
Vin Parker vs Nate Bradley (c)
Title Match Wrestling LNO Championship Match
Gypsy Mac vs Jazmin Allure
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