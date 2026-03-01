News Ticker

SVG continues road course dominance in the O’Reilly series

March 1, 2026 Featured, Galleries, Motorsports, NASCAR / Texas Motor Speedway

Photos by Dominic Ceraldi and Matt Pearce

Top 15 race results below

 
POS DRIVER CAR MANUFACTURER LAPS START LED PTS BONUS PENALTY
1 Shane van Gisbergen 9 Chevrolet 65 2 31 0 0 0
2 Austin Hill 21 Chevrolet 65 3 4 50 15 0
3 Sammy Smith 8 Chevrolet 65 10 0 38 4 0
4 Jesse Love 2 Chevrolet 65 11 0 46 13 0
5 Corey Day 17 Chevrolet 65 12 0 36 4 0
6 Brent Crews 19 Toyota 65 7 5 31 0 0
7 William Sawalich 18 Toyota 65 15 0 30 0 0
8 Justin Allgaier 7 Chevrolet 65 5 1 46 17 0
9 Ross Chastain 32 Chevrolet 65 21 0 0 0 0
10 Brennan Poole 44 Chevrolet 65 26 0 27 0 0
11 Sheldon Creed 00 Chevrolet 65 9 0 26 0 0
12 Taylor Gray 54 Toyota 65 14 0 25 0 0
13 Alex Labbe 0 Chevrolet 65 28 0 24 0 0
14 Sam Mayer 41 Chevrolet 65 8 8 42 19 0
15 Brandon Jones 20 Toyota 65 4 0 32 10 0
 

