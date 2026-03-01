SVG continues road course dominance in the O’Reilly series

Top 15 race results below
|POS
|DRIVER
|CAR
|MANUFACTURER
|LAPS
|START
|LED
|PTS
|BONUS
|PENALTY
|1
|Shane van Gisbergen
|9
|Chevrolet
|65
|2
|31
|0
|0
|0
|2
|Austin Hill
|21
|Chevrolet
|65
|3
|4
|50
|15
|0
|3
|Sammy Smith
|8
|Chevrolet
|65
|10
|0
|38
|4
|0
|4
|Jesse Love
|2
|Chevrolet
|65
|11
|0
|46
|13
|0
|5
|Corey Day
|17
|Chevrolet
|65
|12
|0
|36
|4
|0
|6
|Brent Crews
|19
|Toyota
|65
|7
|5
|31
|0
|0
|7
|William Sawalich
|18
|Toyota
|65
|15
|0
|30
|0
|0
|8
|Justin Allgaier
|7
|Chevrolet
|65
|5
|1
|46
|17
|0
|9
|Ross Chastain
|32
|Chevrolet
|65
|21
|0
|0
|0
|0
|10
|Brennan Poole
|44
|Chevrolet
|65
|26
|0
|27
|0
|0
|11
|Sheldon Creed
|00
|Chevrolet
|65
|9
|0
|26
|0
|0
|12
|Taylor Gray
|54
|Toyota
|65
|14
|0
|25
|0
|0
|13
|Alex Labbe
|0
|Chevrolet
|65
|28
|0
|24
|0
|0
|14
|Sam Mayer
|41
|Chevrolet
|65
|8
|8
|42
|19
|0
|15
|Brandon Jones
|20
|Toyota
|65
|4
|0
|32
|10
|0