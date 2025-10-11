News Ticker

Stampede of Speed at Texas Motoplex

October 11, 2025 Featured, Galleries, Motorsports, NHRA

Photos by Dominic Ceraldi

Sunday Schedule

Time
Activity
Division
8:00 AM
Gates Open
 
8:00 AM
Midway Open
 
8:30 AM
SealMaster Track Walk and Driver Introductions
 
8:45 AM
Pre-Race Opening Ceremonies
 
10:00 AM
Mission Foods Drag Racing Series Nitro Eliminations
Round 1
11:00 AM
Pro Stock Eliminations
Round 1
11:45 AM
Top Alcohol Eliminations
Semi-Finals
12:10 PM
Nitro Car Eliminations
Round 2
12:40 PM
Pro Stock & PSM Eliminations
Round 2
1:00 PM
Factory X Eliminations
Semi-Finals
1:05 PM
Summit JDRL Shootout Eliminations
Finals
1:07 PM
Top Dragster, Comp Top Sportsman, Stock Eliminations
Finals
1:20 PM
Parade of Champions
 
1:45 PM
Nitro Car Eliminations
Semi-Finals
2:00 PM
Pro Stock Eliminations
Semi-Finals
2:10 PM
SS, SG, TAFC, TAD and Factory X Eliminations
Finals
2:25 PM
Champions Parade
 
3:00 PM
Pro-Stock Eliminations
Finals
3:10 PM
Nitro Car Eliminations
Finals
3:30 PM
Winner’s Circle Celebration
 

