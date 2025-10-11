Stampede of Speed at Texas Motoplex

Sunday Schedule
|
Time
|
Activity
|
Division
|
8:00 AM
|
Gates Open
|
|
8:00 AM
|
Midway Open
|
|
8:30 AM
|
SealMaster Track Walk and Driver Introductions
|
|
8:45 AM
|
Pre-Race Opening Ceremonies
|
|
10:00 AM
|
Mission Foods Drag Racing Series Nitro Eliminations
|
Round 1
|
11:00 AM
|
Pro Stock Eliminations
|
Round 1
|
11:45 AM
|
Top Alcohol Eliminations
|
Semi-Finals
|
12:10 PM
|
Nitro Car Eliminations
|
Round 2
|
12:40 PM
|
Pro Stock & PSM Eliminations
|
Round 2
|
1:00 PM
|
Factory X Eliminations
|
Semi-Finals
|
1:05 PM
|
Summit JDRL Shootout Eliminations
|
Finals
|
1:07 PM
|
Top Dragster, Comp Top Sportsman, Stock Eliminations
|
Finals
|
1:20 PM
|
Parade of Champions
|
|
1:45 PM
|
Nitro Car Eliminations
|
Semi-Finals
|
2:00 PM
|
Pro Stock Eliminations
|
Semi-Finals
|
2:10 PM
|
SS, SG, TAFC, TAD and Factory X Eliminations
|
Finals
|
2:25 PM
|
Champions Parade
|
|
3:00 PM
|
Pro-Stock Eliminations
|
Finals
|
3:10 PM
|
Nitro Car Eliminations
|
Finals
|
3:30 PM
|
Winner’s Circle Celebration
|