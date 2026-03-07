Avalanche end Stars win streak 5-4 in shootout

|Final/SO
Scoring Summary
|1st Period
|COL
|DAL
|3:33
|Cale Makar (19) (Power Play)
Assists: Nathan MacKinnon (60), Martin Necas (46)
|1
|0
|7:11
|Miro Heiskanen (8) (Power Play)
Assists: Jason Robertson (39), Wyatt Johnston (33)
|1
|1
|10:39
|Wyatt Johnston (34)
Assists: Miro Heiskanen (44), Jason Robertson (40)
|1
|2
|16:07
|Justin Hryckowian (9)
Assists: Mavrik Bourque (14)
|1
|3
|19:58
|Nathan MacKinnon (42) (Power Play)
Assists: Martin Necas (47), Cale Makar (47)
|2
|3
|2nd Period
|COL
|DAL
|1:52
|Jamie Benn (11)
Assists: Justin Hryckowian (12), Mavrik Bourque (15)
|2
|4
|8:06
|Martin Necas (28)
Assists: Nathan MacKinnon (61), Gabriel Landeskog (20)
|3
|4
|3rd Period
|COL
|DAL
|19:45
|Valeri Nichushkin (13)
Assists: Martin Necas (48), Brock Nelson (23)
|4
|4
|OT Summary
|
No Goals Scored
|Shootout Summary
|COL
|DAL
|Jason Robertson Backhand saved by Scott Wedgewood
|0
|0
|Valeri Nichushkin Goal Snap Shot
|1
|0
|Matt Duchene Backhand saved by Scott Wedgewood
|1
|0
|Martin Necas Goal Snap Shot
|2
|0
Penalties
|1st Period
|2:28
|
Oskar Bäck Holding the stick against Zakhar Bardakov
|5:56
|
Jack Drury Holding against Nathan Bastian
|16:48
|
Justin Hryckowian High-sticking against Cale Makar
|19:46
|
Mavrik Bourque Interference against Nicolas Roy
|2nd Period
|8:11
|
Sam Steel Slashing against Brent Burns
|19:43
|
Josh Manson Cross-checking against Nils Lundkvist
|3rd Period
|5:20
|
Brett Kulak High-sticking against Justin Hryckowian
|6:56
|
Too many men/ice served by Ross Colton
|14:40
|
Nathan Bastian Tripping against Cale Makar
|OT Summary
|
No Penalties This Period