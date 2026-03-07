News Ticker

Avalanche end Stars win streak 5-4 in shootout

March 7, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Final/SO 1 2 3 SO T
COL
 2 1 1 1 5
DAL
 3 1 0 0 4

Scoring Summary

1st Period COL DAL
3:33 Cale Makar (19) (Power Play)

Assists: Nathan MacKinnon (60), Martin Necas (46)
 1 0
7:11 Miro Heiskanen (8) (Power Play)

Assists: Jason Robertson (39), Wyatt Johnston (33)
 1 1
10:39 Wyatt Johnston (34)

Assists: Miro Heiskanen (44), Jason Robertson (40)
 1 2
16:07 Justin Hryckowian (9)

Assists: Mavrik Bourque (14)
 1 3
19:58 Nathan MacKinnon (42) (Power Play)

Assists: Martin Necas (47), Cale Makar (47)
 2 3
 
 
2nd Period COL DAL
1:52 Jamie Benn (11)

Assists: Justin Hryckowian (12), Mavrik Bourque (15)
 2 4
8:06 Martin Necas (28)

Assists: Nathan MacKinnon (61), Gabriel Landeskog (20)
 3 4
 
 
3rd Period COL DAL
19:45 Valeri Nichushkin (13)

Assists: Martin Necas (48), Brock Nelson (23)
 4 4
 
 
OT Summary
No Goals Scored
 
 
Shootout Summary COL DAL
Jason Robertson Backhand saved by Scott Wedgewood 0 0
Valeri Nichushkin Goal Snap Shot 1 0
Matt Duchene Backhand saved by Scott Wedgewood 1 0
Martin Necas Goal Snap Shot 2 0

Penalties

1st Period
2:28
Oskar Bäck Holding the stick against Zakhar Bardakov
5:56
Jack Drury Holding against Nathan Bastian
16:48
Justin Hryckowian High-sticking against Cale Makar
19:46
Mavrik Bourque Interference against Nicolas Roy
 
 
2nd Period
8:11
Sam Steel Slashing against Brent Burns
19:43
Josh Manson Cross-checking against Nils Lundkvist
 
 
3rd Period
5:20
Brett Kulak High-sticking against Justin Hryckowian
6:56
Too many men/ice served by Ross Colton
14:40
Nathan Bastian Tripping against Cale Makar
 
 
OT Summary
No Penalties This Period
 

