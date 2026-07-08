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5 run 8th inning help Rangers defeat Angels 8-3

July 8, 2026 Baseball, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, MLB, Texas Rangers

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
LAA  2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 9 0
TEX  0 2 0 0 0 0 1 5 8 11 0

Scoring Summary

Inning

 LAA TEX
  1st Soler doubled to left, Schanuel scored. 1 0
  1st Lowe singled to center, Soler scored. 2 0
  2nd Lopez singled to left, Carter and Osuna scored, Lopez to second. 2 2
  7th Meckler singled to left, Peraza scored. 3 2
  7th Foscue homered to left (387 feet). 3 3
  8th Duran singled to left, Smith scored, Burger to third. 3 4
  8th Foscue singled to left, Burger scored, Duran to second. 3 5
  8th Osuna homered to right (364 feet), Duran scored and Foscue scored. 3 8

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