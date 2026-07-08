5 run 8th inning help Rangers defeat Angels 8-3

|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|R
|H
|E
|LAA 2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|9
|0
|TEX 0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|–
|8
|11
|0
Scoring Summary
|
Inning
|LAA
|TEX
|1st
|Soler doubled to left, Schanuel scored.
|1
|0
|1st
|Lowe singled to center, Soler scored.
|2
|0
|2nd
|Lopez singled to left, Carter and Osuna scored, Lopez to second.
|2
|2
|7th
|Meckler singled to left, Peraza scored.
|3
|2
|7th
|Foscue homered to left (387 feet).
|3
|3
|8th
|Duran singled to left, Smith scored, Burger to third.
|3
|4
|8th
|Foscue singled to left, Burger scored, Duran to second.
|3
|5
|8th
|Osuna homered to right (364 feet), Duran scored and Foscue scored.
|3
|8