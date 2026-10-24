TCU mistakes helps WV to a 24-20 win

|Final
|1
|2
|3
|4
|T
|
WVU
|3
|7
|7
|7
|24
|
TCU
|7
|3
|10
|0
|20
|
Team Stats
|
|
|
First Downs
|
17
|
29
|
Rushing Yards
|
186
|
112
|
Passing Yards
|
79
|
372
|
Plays-Yards
|
58-265
|
82-484
|
Penalties
|
5-49
|
8-81
|
Possession
|
22:24
|
37:36
|
3rd Down Eff
|
4-12
|
8-14
|
4th Down Eff
|
1-1
|
1-2
Scoring Summary
|1st
|WVU
|12:19
|WVU – Cassidy,Jack 54 yd field goal 8 plays, 39 yards, TOP 02:41
|
3
|
0
|1st
|TCU
|03:07
|TCU – Pimpton,Ka’Morreun 6 yd pass from Craig,Jaden (McCashland,Nate kick) 16 plays, 91 yards, TOP 09:04
|
3
|
7
|2nd
|WVU
|13:58
|WVU – Hawkins Jr.,Michael 2 yd run (Cassidy,Jack kick), 10 plays, 68 yards, TOP 04:09
|
10
|
7
|2nd
|TCU
|06:02
|TCU – McCashland,Nate 39 yd field goal 9 plays, 37 yards, TOP 05:01
|
10
|
10
|3rd
|TCU
|10:54
|TCU – McCashland,Nate 37 yd field goal 9 plays, 56 yards, TOP 04:06
|
10
|
13
|3rd
|WVU
|08:56
|WVU – Hawkins Jr.,Michael 36 yd run (Cassidy,Jack kick), 5 plays, 75 yards, TOP 01:58
|
17
|
13
|3rd
|TCU
|01:15
|TCU – Craig,Jaden 2 yd run (McCashland,Nate kick), 7 plays, 46 yards, TOP 03:25
|
17
|
20
|4th
|WVU
|11:28
|WVU – Cook,Cam 13 yd pass from Hawkins Jr.,Michael (Cassidy,Jack kick) 14 plays, 75 yards, TOP 04:47
|
24
|
20
Next Game TCU is home for a matchup against Kansas on Saturday October 31st at 2:30 p.m. on FS1.