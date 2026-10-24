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TCU mistakes helps WV to a 24-20 win

October 24, 2026 Big XII Football, Featured, Football, Galleries, NCAA Football, TCU Football

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Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 4 T
WVU
 3 7 7 7 24
TCU
 7 3 10 0 20

Team Stats
First Downs
17
29
Rushing Yards
186
112
Passing Yards
79
372
Plays-Yards
58-265
82-484
Penalties
5-49
8-81
Possession
22:24
37:36
3rd Down Eff
4-12
8-14
4th Down Eff
1-1
1-2

Scoring Summary

 1st WVU 12:19 WVU – Cassidy,Jack 54 yd field goal 8 plays, 39 yards, TOP 02:41
3
0
1st TCU 03:07 TCU – Pimpton,Ka’Morreun 6 yd pass from Craig,Jaden (McCashland,Nate kick) 16 plays, 91 yards, TOP 09:04
3
7
2nd WVU 13:58 WVU – Hawkins Jr.,Michael 2 yd run (Cassidy,Jack kick), 10 plays, 68 yards, TOP 04:09
10
7
2nd TCU 06:02 TCU – McCashland,Nate 39 yd field goal 9 plays, 37 yards, TOP 05:01
10
10
3rd TCU 10:54 TCU – McCashland,Nate 37 yd field goal 9 plays, 56 yards, TOP 04:06
10
13
3rd WVU 08:56 WVU – Hawkins Jr.,Michael 36 yd run (Cassidy,Jack kick), 5 plays, 75 yards, TOP 01:58
17
13
3rd TCU 01:15 TCU – Craig,Jaden 2 yd run (McCashland,Nate kick), 7 plays, 46 yards, TOP 03:25
17
20
4th WVU 11:28 WVU – Cook,Cam 13 yd pass from Hawkins Jr.,Michael (Cassidy,Jack kick) 14 plays, 75 yards, TOP 04:47
24
20

Next Game TCU is home for a matchup against Kansas on Saturday October 31st at 2:30 p.m. on FS1.

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