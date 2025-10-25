News Ticker

Stars lose 4th straight, Kings beat Stars in OT 3-2

October 24, 2025 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Scoring Summary

1st Period LA DAL
18:48 Corey Perry (1) (Power Play)

Assists: Kevin Fiala (3), Quinton Byfield (5)
 1 0
 
 
2nd Period LA DAL
4:58 Jason Robertson (3) (Power Play)

Assists: Roope Hintz (6), Wyatt Johnston (3)
 1 1
6:27 Cody Ceci (1)

Assists: Adrian Kempe (7), Alex Laferriere (1)
 2 1
 
 
3rd Period LA DAL
2:32 Wyatt Johnston (5) (Power Play)

Assists: Roope Hintz (7), Mikko Rantanen (5)
 2 2
 
 
OT Summary LA DAL
0:37 Adrian Kempe (4)

Assists: Quinton Byfield (6)
 3 2

Penalties

1st Period
13:06
Darcy Kuemper Tripping against Radek Faksa served by Andrei Kuzmenko
17:01
Mikko Rantanen Cross-checking against Quinton Byfield
18:26
Ilya Lyubushkin High-sticking against Corey Perry
 
 
2nd Period
2:16
Tyler Seguin High-sticking against Brian Dumoulin
4:46
Jeff Malott Hooking against Jason Robertson
9:51
Joel Armia High-sticking against Sam Steel
 
 
3rd Period
0:56
Joel Armia High-sticking against Miro Heiskanen
13:37
Adrian Kempe Tripping against Mikko Rantanen
 
 
OT Summary
No Penalties This Period

