Stars lose 4th straight, Kings beat Stars in OT 3-2

Scoring Summary
|1st Period
|LA
|DAL
|18:48
|Corey Perry (1) (Power Play)
Assists: Kevin Fiala (3), Quinton Byfield (5)
|1
|0
|2nd Period
|LA
|DAL
|4:58
|Jason Robertson (3) (Power Play)
Assists: Roope Hintz (6), Wyatt Johnston (3)
|1
|1
|6:27
|Cody Ceci (1)
Assists: Adrian Kempe (7), Alex Laferriere (1)
|2
|1
|3rd Period
|LA
|DAL
|2:32
|Wyatt Johnston (5) (Power Play)
Assists: Roope Hintz (7), Mikko Rantanen (5)
|2
|2
|OT Summary
|LA
|DAL
|0:37
|Adrian Kempe (4)
Assists: Quinton Byfield (6)
|3
|2
Penalties
|1st Period
|13:06
|
Darcy Kuemper Tripping against Radek Faksa served by Andrei Kuzmenko
|17:01
|
Mikko Rantanen Cross-checking against Quinton Byfield
|18:26
|
Ilya Lyubushkin High-sticking against Corey Perry
|2nd Period
|2:16
|
Tyler Seguin High-sticking against Brian Dumoulin
|4:46
|
Jeff Malott Hooking against Jason Robertson
|9:51
|
Joel Armia High-sticking against Sam Steel
|3rd Period
|0:56
|
Joel Armia High-sticking against Miro Heiskanen
|13:37
|
Adrian Kempe Tripping against Mikko Rantanen
|OT Summary
|
No Penalties This Period