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Jets score 8 on a depleted Stars defense

November 13, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
WPG
 0 5 3 8
DAL
 2 1 0 3

Scoring Summary

1st Period WPG DAL
4:19 Arttu Hyry (5)

Assists: Roope Hintz (9), Thomas Harley (10)
 0 1
18:32 Roope Hintz (8)

Assists: Jason Robertson (11), Nils Lundkvist (4)
 0 2
 
 
2nd Period WPG DAL
1:11 Dylan Samberg (3)

Unassisted
 1 2
7:03 Mark Scheifele (5)

Unassisted
 2 2
11:14 David Perron (1)

Assists: Thomas Harley (11), Nils Lundkvist (5)
 2 3
13:55 Dawson Mercer (4)

Assists: Cole Perfetti (10), Brayden Yager (1)
 3 3
18:12 Mark Scheifele (6) (Power Play)

Assists: Gabriel Vilardi (9), Kyle Connor (7)
 4 3
19:51 Dawson Mercer (5)

Assists: Cole Perfetti (11), Dylan Samberg (5)
 5 3
 
 
3rd Period WPG DAL
1:00 Kyle Connor (16)

Assists: Gabriel Vilardi (10), Mark Scheifele (16)
 6 3
15:12 Gabriel Vilardi (2)

Assists: Kyle Connor (8), Josh Morrissey (4)
 7 3
15:26 Cole Koepke (3)

Assists: Morgan Barron (5)
 8 3

Penalties

1st Period
11:03
Dylan DeMelo Interference against Mikko Rantanen served by Cole Perfetti
15:33
Nils Lundkvist Tripping against Mark Scheifele
 
 
2nd Period
7:06
Tyler Seguin High-sticking against Cole Koepke
16:54
Jamie Benn Slashing against Neal Pionk
 
 
3rd Period
17:05
Josh Morrissey Tripping against Tyler Seguin

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