Jets score 8 on a depleted Stars defense

|Final
|1
|2
|3
|T
|
WPG
|0
|5
|3
|8
|
DAL
|2
|1
|0
|3
Scoring Summary
|1st Period
|WPG
|DAL
|4:19
|Arttu Hyry (5)
Assists: Roope Hintz (9), Thomas Harley (10)
|0
|1
|18:32
|Roope Hintz (8)
Assists: Jason Robertson (11), Nils Lundkvist (4)
|0
|2
|2nd Period
|WPG
|DAL
|1:11
|Dylan Samberg (3)
Unassisted
|1
|2
|7:03
|Mark Scheifele (5)
Unassisted
|2
|2
|11:14
|David Perron (1)
Assists: Thomas Harley (11), Nils Lundkvist (5)
|2
|3
|13:55
|Dawson Mercer (4)
Assists: Cole Perfetti (10), Brayden Yager (1)
|3
|3
|18:12
|Mark Scheifele (6) (Power Play)
Assists: Gabriel Vilardi (9), Kyle Connor (7)
|4
|3
|19:51
|Dawson Mercer (5)
Assists: Cole Perfetti (11), Dylan Samberg (5)
|5
|3
|3rd Period
|WPG
|DAL
|1:00
|Kyle Connor (16)
Assists: Gabriel Vilardi (10), Mark Scheifele (16)
|6
|3
|15:12
|Gabriel Vilardi (2)
Assists: Kyle Connor (8), Josh Morrissey (4)
|7
|3
|15:26
|Cole Koepke (3)
Assists: Morgan Barron (5)
|8
|3
Penalties
|1st Period
|11:03
|
Dylan DeMelo Interference against Mikko Rantanen served by Cole Perfetti
|15:33
|
Nils Lundkvist Tripping against Mark Scheifele
|2nd Period
|7:06
|
Tyler Seguin High-sticking against Cole Koepke
|16:54
|
Jamie Benn Slashing against Neal Pionk
|3rd Period
|17:05
|
Josh Morrissey Tripping against Tyler Seguin