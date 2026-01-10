News Ticker

Allen defeats Thunder 4-0, Tendeck 42 saves

January 10, 2026 DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

Photos by Dominic Ceraldi

Tendeck shuts out Thunder with 42 saves.

Box Score

Team 1st 2nd 3rd
 
 0 0 0 0
 
 2 1 1 4
ALLEN GOALIES
No Name Min SH SVS GA
32 D. Tendeck (W) 60:00 42 42 0
           
  Totals: 60:00 42 42 0

Scoring

1st Period

Americans
12:25
Goal
Goal by #23 Sam Sedley, assisted by #29 Brayden Watts and #26 Spencer Asuchak.
Americans
17:40
Goal
Goal by #7 Colton Hargrove, assisted by #23 Sam Sedley and #9 Danny Katic.

2nd Period

Americans
9:17
Goal
Goal by #8 Ty Prefontaine, assisted by #91 Michael Gildon and #77 Brad Morrison.

3rd Period

Americans
18:31
Goal
Goal by #76 Colby McAuley, assisted by #14 Kevin Gursoy and #7 Colton Hargrove.

Penalties

1st Period

Americans
14:14
Penalty
Colby McAuley called for Tripping – minor (2:00 minutes)
Thunder
16:31
Penalty
Tyler Jette called for Cross-Checking Minor (2:00 minutes)
Americans
19:20
Penalty
Andre Anania called for Fighting – Major (5:00 minutes)
Thunder
19:20
Penalty
Tyler Jette called for Game misconduct – Third man in (10:00 minutes)
Thunder
19:20
Penalty
Spencer Blackwell called for Fighting – Major (5:00 minutes)

2nd Period

Americans
2:43
Penalty
Mike Greco called for Cross-Checking Minor (2:00 minutes)
Americans
6:40
Penalty
Andre Anania called for Cross-Checking Minor (2:00 minutes)
Thunder
18:03
Penalty
Jack Bar called for Slashing – minor (2:00 minutes)

3rd Period

Americans
3:30
Penalty
Hank Crone called for Slashing – minor (2:00 minutes)
Thunder
12:28
Penalty
Ryan Finnegan called for Tripping – minor (2:00 minutes)
Americans
16:17
Penalty
Kevin Gursoy called for Hooking – minor (2:00 minutes)
Thunder
19:18
Penalty
Spencer Blackwell called for Boarding – minor (2:00 minutes)

