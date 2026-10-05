9 TCU takes care of UCF 3-1 on Sunday afternoon

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|8
|33
|19
|22
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|25
|31
|25
|25
Game Leaders
UCF
Kills:
Armour, Avah(16) ; Horne, Kiki(14) ; Hart, Nygeria(11)
Aces:
Armour, Avah(2) ; Horne, Kiki(1)
Blocks:
Cohen, Sasha(3) ; Schomers, Abby(2) ; Chapman, Ella(2)
Assists:
Schomers, Abby(47) ; Armour, Avah(2) ; Haley, Alexa(2)
Digs:
Haley, Alexa(12) ; Mendoza, Sarah(11) ; Schomers, Abby(10)
TCU
Kills:
Kelley, Becca (21) ; Hendrix, Evan (18) ; Young, Kinsley (8)
Aces:
Gibson, Jalyn (2) ; Archer, Rosemary (2) ; Murphy, Lauren (2)
Blocks:
McMillian, De’andrea (5) ; Gibson, Jalyn (4) ; Young, Kinsley (4)
Assists:
Archer, Rosemary (41) ; Wilburn, Reese (6) ; Gibson, Jalyn (4)
Digs:
Hendrix, Evan (17) ; Volpe, Alice (14) ; Kelley, Becca (8)