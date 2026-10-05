News Ticker

#9 TCU takes care of UCF 3-1 on Sunday afternoon

October 4, 2026 Featured, Galleries

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

 8 33 19 22

25 31 25 25

Game Leaders

UCF

Kills:
Armour, Avah(16) Horne, Kiki(14) Hart, Nygeria(11)
Aces:
Armour, Avah(2) Horne, Kiki(1)
Blocks:
Cohen, Sasha(3) Schomers, Abby(2) Chapman, Ella(2)
Assists:
Schomers, Abby(47) Armour, Avah(2) Haley, Alexa(2)
Digs:
Haley, Alexa(12) Mendoza, Sarah(11) Schomers, Abby(10)

TCU

Kills:
Kelley, Becca (21) Hendrix, Evan (18) Young, Kinsley (8)
Aces:
Gibson, Jalyn (2) Archer, Rosemary (2) Murphy, Lauren (2)
Blocks:
McMillian, De’andrea (5) Gibson, Jalyn (4) Young, Kinsley (4)
Assists:
Archer, Rosemary (41) Wilburn, Reese (6) Gibson, Jalyn (4)
Digs:
Hendrix, Evan (17) Volpe, Alice (14) Kelley, Becca (8)
 

Related Articles

Copyright 2018 Blitz Weekly