Rangers defeated the Mariners 2-1 on Burgers RBI double

April 7, 2026 Baseball, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, MLB, Texas Rangers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Sea   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Tex   1 0 0 0 0 1 0 0 2 7 1
Scoring SEA TEX
  1st Raleigh homered to right (418 feet). 1 0
  1st Seager singled to right, Langford scored. 1 1
  6th Burger doubled to left, Seager scored. 1 2

Texas

hitters H-AB R HR RBI AVG
B. NimmoRF
 0-3 0 0 0 .359
W. LangfordLF
 1-4 1 0 0 .159
C. SeagerSS
 2-3 1 0 1 .270
J. Burger1B
 1-4 0 0 1 .317
J. PedersonDH
 1-3 0 0 0 .100
E. CarterCF
 0-3 0 0 0 .241
D. JansenC
 0-3 0 0 0 .222
J. Smith2B
 0-3 0 0 0 .103
J. Jung3B
 2-3 0 0 0 .188
E. DuranPR-3B
 0-0 0 0 0 .231
 
 
pitchers IP H ER BB K PC-ST ERA
J. deGrom
 5.0 1 1 1 6 78-49 3.72
J. Beeks
 1.0 0 0 1 0 16-10 0.00
T. Alexander
 0.2 1 0 0 1 17-9 1.59
C. Winn
 0.1 0 0 0 0 3-2 0.00
R. Garcia
 1.0 0 0 0 0 14-8 2.25
J. Junis
 1.0 0 0 0 0 4-2 0.00

Related Articles

