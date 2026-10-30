News Ticker

Canadiens keep Stars off balance win 5-2

October 30, 2026 Dallas Stars, DFW Pro Teams, Featured, Galleries, NHL Hockey

[Show picture list]
Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 T
MTL
 3 1 1 5
DAL
 1 1 0 2

Scoring Summary

1st Period MTL DAL
7:24 Cole Caufield (7)

Assists: Phillip Danault (4), Alexandre Carrier (5)
 1 0
12:53 Wyatt Johnston (3) (Power Play)

Assists: Mikko Rantanen (9), Miro Heiskanen (6)
 1 1
16:05 Alex Newhook (2)

Assists: Noah Dobson (4), Lane Hutson (8)
 2 1
16:32 Cole Caufield (8)

Assists: Adam Engstrom (1), Juraj Slafkovsky (7)
 3 1
 
 
2nd Period MTL DAL
6:11 Alex Newhook (3)

Assists: Chris Kreider (4), Noah Dobson (5)
 4 1
8:52 Jamie Benn (2)

Assists: Mikko Rantanen (10), Wyatt Johnston (7)
 4 2
3rd Period MTL DAL
19:12 Phillip Danault (1) (Empty Net)

Assists: Jake Evans (2)
 5 2
 
Penalties
1st Period
8:35
Mikko Rantanen Tripping against Lane Hutson
11:54
Josh Anderson Holding against Mikko Rantanen
 
 
2nd Period
4:05
Sam Steel Tripping against Florian Xhekaj
12:10
Alexandre Carrier Holding the stick against Jamie Benn
 
 
3rd Period
5:41
Arber Xhekaj Interference against Colin Blackwell
8:46
Thomas Harley Interference against Cole Caufield
13:47
Lian Bichsel Slashing against Chris Kreider

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