Canadiens keep Stars off balance win 5-2

|Final
|1
|2
|3
|T
|
MTL
|3
|1
|1
|5
|
DAL
|1
|1
|0
|2
Scoring Summary
|1st Period
|MTL
|DAL
|7:24
|Cole Caufield (7)
Assists: Phillip Danault (4), Alexandre Carrier (5)
|1
|0
|12:53
|Wyatt Johnston (3) (Power Play)
Assists: Mikko Rantanen (9), Miro Heiskanen (6)
|1
|1
|16:05
|Alex Newhook (2)
Assists: Noah Dobson (4), Lane Hutson (8)
|2
|1
|16:32
|Cole Caufield (8)
Assists: Adam Engstrom (1), Juraj Slafkovsky (7)
|3
|1
|2nd Period
|MTL
|DAL
|6:11
|Alex Newhook (3)
Assists: Chris Kreider (4), Noah Dobson (5)
|4
|1
|8:52
|Jamie Benn (2)
Assists: Mikko Rantanen (10), Wyatt Johnston (7)
|4
|2
|3rd Period
|MTL
|DAL
|19:12
|Phillip Danault (1) (Empty Net)
Assists: Jake Evans (2)
|5
|2
Penalties
|1st Period
|8:35
|
Mikko Rantanen Tripping against Lane Hutson
|11:54
|
Josh Anderson Holding against Mikko Rantanen
|2nd Period
|4:05
|
Sam Steel Tripping against Florian Xhekaj
|12:10
|
Alexandre Carrier Holding the stick against Jamie Benn
|3rd Period
|5:41
|
Arber Xhekaj Interference against Colin Blackwell
|8:46
|
Thomas Harley Interference against Cole Caufield
|13:47
|
Lian Bichsel Slashing against Chris Kreider