Baylor defeats TCU 3-0

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|25
|25
|27
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|22
|22
|25
Game Leaders
Baylor
Kills:
Rakhmanchik, Ksenia(23) ; Warren, Bailey(8) ; Johnson, Nadiya(7)
Aces:
Crain, Taylor(2) ; Madison, Morgan(2) ; Hernandez, Jules(2)
Blocks:
Davis, Victoria(3) ; Rakhmanchik, Ksenia(2) ; Hemmer, Mya(2)
Assists:
Haggard, Isabela(32) ; Ulufatu, Tehani(3) ; Madison, Morgan(2)
Digs:
Hernandez, Jules(11) ; Haggard, Isabela(10) ; Madison, Morgan(6)
TCU
Kills:
Hendrix, Evan (14) ; Kelley, Becca (11) ; Gibson, Jalyn (7)
Aces:
Gibson, Jalyn (3) ; Archer, Rosemary (1) ; Young, Kinsley (1)
Blocks:
Lee, Mia (3) ; Young, Kinsley (3) ; Hendrix, Evan (2)
Assists:
Archer, Rosemary (28) ; Horner, Addy (6) ; Volpe, Alice (3)
Digs:
Kelley, Becca (8) ; Volpe, Alice (6) ; McCarthy, Molly (5)