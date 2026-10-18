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Baylor defeats TCU 3-0

October 18, 2026 Featured, Galleries

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Photos by Dominic Ceraldi

 

 25 25 27

22 22 25

Game Leaders

Baylor

Kills:
Rakhmanchik, Ksenia(23) Warren, Bailey(8) Johnson, Nadiya(7)
Aces:
Crain, Taylor(2) Madison, Morgan(2) Hernandez, Jules(2)
Blocks:
Davis, Victoria(3) Rakhmanchik, Ksenia(2) Hemmer, Mya(2)
Assists:
Haggard, Isabela(32) Ulufatu, Tehani(3) Madison, Morgan(2)
Digs:
Hernandez, Jules(11) Haggard, Isabela(10) Madison, Morgan(6)

TCU

Kills:
Hendrix, Evan (14) Kelley, Becca (11) Gibson, Jalyn (7)
Aces:
Gibson, Jalyn (3) Archer, Rosemary (1) Young, Kinsley (1)
Blocks:
Lee, Mia (3) Young, Kinsley (3) Hendrix, Evan (2)
Assists:
Archer, Rosemary (28) Horner, Addy (6) Volpe, Alice (3)
Digs:
Kelley, Becca (8) Volpe, Alice (6) McCarthy, Molly (5)

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