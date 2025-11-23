11/22/2025 SMU Football : SMU vs Louisville

6
LOU
|3
|3
|0
|0
|6
|
SMU
|7
|14
|3
|14
|38
8-3, 6-1 ACC
GAME LEADERS
94
D. AdamsQB
12/17
303
K. JenningsQB
29/37, 3 TD
52
S. Boykins Jr.WR
8 CAR
90
T.J. HardenRB
18 CAR
46
C. BellWR
5 REC
96
J. HudsonWR
8 REC, 1 TD
1
A. GreenDL
1
I. SmithDE
10
D. HutchinsonDB
5 SOLO
8
A. MosesS
6 SOLO
1ST QUARTER
Touchdown
10:40 – 1st
0
LOU
7
SMU
Kevin Jennings 2 Yd Run (Sam Keltner Kick)
9 plays, 75 yards, 4:20
Field Goal
4:15 – 1st
3
LOU
7
SMU
Cooper Ranvier 36 Yd Field Goal
12 plays, 57 yards, 6:25
2ND QUARTER
Touchdown
8:53 – 2nd
3
LOU
14
SMU
Jordan Hudson 7 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
10 plays, 59 yards, 5:19
Touchdown
3:25 – 2nd
3
LOU
21
SMU
T.J. Harden 5 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
7 plays, 70 yards, 3:29
Field Goal
1:44 – 2nd
6
LOU
21
SMU
Cooper Ranvier 29 Yd Field Goal
6 plays, 63 yards, 1:41
3RD QUARTER
Field Goal
0:48 – 3rd
6
LOU
24
SMU
Sam Keltner 49 Yd Field Goal
12 plays, 60 yards, 4:52
4TH QUARTER
Touchdown
9:38 – 4th
6
LOU
31
SMU
Yamir Knight 6 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
9 plays, 68 yards, 5:13
Touchdown
6:03 – 4th
6
LOU
38
SMU
Shaadie Clayton-Johnson 50 Yd Run (Stone Eby Kick)
4 plays, 65 yards, 2:08