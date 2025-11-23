News Ticker

11/22/2025 SMU Football : SMU vs Louisville

Photos by Michael Kolch

 

Louisville Cardinals
7-4, 4-4 ACC

6

 
 
Final
  1 2 3 4 T
LOU
 3 3 0 0 6
SMU
 7 14 3 14 38

 

SMU Mustangs

8-3, 6-1 ACC

GAME LEADERS

LouisvilleSMU
Deuce Adams
94
D. AdamsQB
12/17
Passing Yards
Kevin Jennings
303
K. JenningsQB
29/37, 3 TD
Shaun Boykins Jr.
52
S. Boykins Jr.WR
8 CAR
Rushing Yards
T.J. Harden
90
T.J. HardenRB
18 CAR
Chris Bell
46
C. BellWR
5 REC
Receiving Yards
Jordan Hudson
96
J. HudsonWR
8 REC, 1 TD
AJ Green
1
A. GreenDL
Sacks
Isaiah Smith
1
I. SmithDE
D'Angelo Hutchinson
10
D. HutchinsonDB
5 SOLO
Tackles
Ahmaad Moses
8
A. MosesS

6 SOLO

1ST QUARTER

SMU Mustangs

Touchdown
10:40 – 1st
0
LOU
7
SMU
Kevin Jennings 2 Yd Run (Sam Keltner Kick)
9 plays, 75 yards, 4:20
 

Louisville Cardinals

Field Goal
4:15 – 1st
3
LOU
7
SMU
Cooper Ranvier 36 Yd Field Goal
12 plays, 57 yards, 6:25
 
2ND QUARTER

SMU Mustangs

Touchdown
8:53 – 2nd
3
LOU
14
SMU
Jordan Hudson 7 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
10 plays, 59 yards, 5:19
 

SMU Mustangs

Touchdown
3:25 – 2nd
3
LOU
21
SMU
T.J. Harden 5 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
7 plays, 70 yards, 3:29
 

Louisville Cardinals

Field Goal
1:44 – 2nd
6
LOU
21
SMU
Cooper Ranvier 29 Yd Field Goal
6 plays, 63 yards, 1:41
 
3RD QUARTER

SMU Mustangs

Field Goal
0:48 – 3rd
6
LOU
24
SMU
Sam Keltner 49 Yd Field Goal
12 plays, 60 yards, 4:52
 
4TH QUARTER

SMU Mustangs

Touchdown
9:38 – 4th
6
LOU
31
SMU
Yamir Knight 6 Yd pass from Kevin Jennings (Sam Keltner Kick)
9 plays, 68 yards, 5:13
 

SMU Mustangs

Touchdown
6:03 – 4th
6
LOU
38
SMU
Shaadie Clayton-Johnson 50 Yd Run (Stone Eby Kick)
4 plays, 65 yards, 2:08

 

