08/30/2025 SMU vs East Texas A&M

SMU beats East Texas A&M in season opener 42 to 13 !
1ST QUARTER
Touchdown
14:07 – 1st
0
ETAM
7
SMU
Romello Brinson 63 Yd pass from Kevin Jennings (Collin Rogers Kick)
3 plays, 75 yards, 0:53
Touchdown
5:32 – 1st
0
ETAM
14
SMU
Alexander Kilgore 10 Yd Interception Return (Collin Rogers Kick)
3 plays, -3 yards, 0:51
2ND QUARTER
Touchdown
14:12 – 2nd
0
ETAM
21
SMU
Chris Johnson Jr. 22 Yd Run (Collin Rogers Kick)
6 plays, 80 yards, 2:01
Touchdown
13:01 – 2nd
0
ETAM
27
SMU
B. Mahen punt for 52 yds,M. Barnes Jr. returns for 76 yds for a TD,SMU penalty, Offensive Holding (J. Davis-Robinson)
3 plays, -1 yard, 1:11
Field Goal
5:20 – 2nd
3
ETAM
21
SMU
Ozlo Rigby 29 Yd Field Goal
8 plays, 68 yards, 3:39
3RD QUARTER
Touchdown
9:32 – 3rd
3
ETAM
28
SMU
Ahmaad Moses 95 Yd Interception Return (Collin Rogers Kick)
11 plays, 67 yards, 5:28
4TH QUARTER
Touchdown
14:12 – 4th
3
ETAM
35
SMU
Kevin Jennings 7 Yd Run (Collin Rogers Kick)
13 plays, 81 yards, 4:21
Touchdown
9:34 – 4th
3
ETAM
42
SMU
Jalen Cooper 38 Yd pass from Kevin Jennings (Collin Rogers Kick)
3 plays, 47 yards, 0:44
Touchdown
2:55 – 4th
10
ETAM
42
SMU
Eric Rodriguez 1 Yd Run (Ozlo Rigby Kick)
13 plays, 80 yards, 6:34
Field Goal
0:00 – 4th
13
ETAM
42
SMU
Ozlo Rigby 32 Yd Field Goal
8 plays, 31 yards, 1:54