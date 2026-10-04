10 BYU defeats TCU 17-10 on a rainy Saturday night

|Final
|1
|2
|3
|4
|T
|
BYU
|0
|7
|3
|7
|17
|
TCU
|0
|7
|0
|3
|10
|
Team Statistics
|1st Downs
|15
|14
|3rd down efficiency
|8-16
|4-13
|4th down efficiency
|0-1
|0-1
|Total Yards
|216
|259
|Passing
|62
|187
|Comp/Att
|11/24
|18/25
|Yards per pass
|2.6
|7.5
|Interceptions thrown
|0
|1
|Rushing
|154
|72
|Rushing Attempts
|38
|30
|Yards per rush
|4.1
|2.4
|Penalties
|7-40
|3-30
|Turnovers
|0
|1
|Fumbles lost
|0
|0
|Interceptions thrown
|0
|1
|Possession
|32:57
|27:03
SCORING SUMMARY
Qtr Time Scoring Play V-H
2nd 07:52 BYU – #47 B.Bachmeier 9 yd rush (#97 M.Dunn kick), 6-16, 02:57 7-0
2nd 00:27 TCU – #81 K.Ashley 13 yd pass from #1 J.Craig (#99 N.McCashland kick), 8-76, 03:29 7-7
3rd 07:34 BYU – #97 M.Dunn 49 yd FG, 10-32, 06:00 10-7
4th 02:06 BYU – #47 B.Bachmeier 21 yd rush (#97 M.Dunn kick), 10-72, 05:55 17-7
4th 00:32 TCU – #99 N.McCashland 44 yd FG, 8-51, 01:26 17-10
Qtr Time Scoring Play V-H
2nd 07:52 BYU – #47 B.Bachmeier 9 yd rush (#97 M.Dunn kick), 6-16, 02:57 7-0
2nd 00:27 TCU – #81 K.Ashley 13 yd pass from #1 J.Craig (#99 N.McCashland kick), 8-76, 03:29 7-7
3rd 07:34 BYU – #97 M.Dunn 49 yd FG, 10-32, 06:00 10-7
4th 02:06 BYU – #47 B.Bachmeier 21 yd rush (#97 M.Dunn kick), 10-72, 05:55 17-7
4th 00:32 TCU – #99 N.McCashland 44 yd FG, 8-51, 01:26 17-10