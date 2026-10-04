News Ticker

#10 BYU defeats TCU 17-10 on a rainy Saturday night

October 4, 2026 Big XII Football, Featured, Football, Galleries, NCAA Football, TCU Football

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Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 4 T
BYU
 0 7 3 7 17
TCU
 0 7 0 3 10
 
Team Statistics
1st Downs 15 14
3rd down efficiency 8-16 4-13
4th down efficiency 0-1 0-1
Total Yards 216 259
Passing 62 187
Comp/Att 11/24 18/25
Yards per pass 2.6 7.5
Interceptions thrown 0 1
Rushing 154 72
Rushing Attempts 38 30
Yards per rush 4.1 2.4
Penalties 7-40 3-30
Turnovers 0 1
Fumbles lost 0 0
Interceptions thrown 0 1
Possession 32:57 27:03
SCORING SUMMARY
Qtr Time Scoring Play V-H
2nd 07:52 BYU – #47 B.Bachmeier 9 yd rush (#97 M.Dunn kick), 6-16, 02:57 7-0
2nd 00:27 TCU – #81 K.Ashley 13 yd pass from #1 J.Craig (#99 N.McCashland kick), 8-76, 03:29 7-7
3rd 07:34 BYU – #97 M.Dunn 49 yd FG, 10-32, 06:00 10-7
4th 02:06 BYU – #47 B.Bachmeier 21 yd rush (#97 M.Dunn kick), 10-72, 05:55 17-7
4th 00:32 TCU – #99 N.McCashland 44 yd FG, 8-51, 01:26 17-10

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