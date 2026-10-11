Tayven Jackson throws 5 TD’s, UNT routs Carolina 50-10

|Final
|1
|2
|3
|4
|T
|
CLT
|3
|7
|0
|0
|10
|
UNT
|10
|30
|7
|3
|50
|
Team Statistics
|1st Downs
|11
|24
|3rd down efficiency
|3-13
|5-14
|4th down efficiency
|0-2
|2-3
|Total Yards
|274
|580
|Passing
|218
|382
|Comp/Att
|15/23
|28/39
|Yards per pass
|9.5
|9.8
|Interceptions thrown
|2
|0
|Rushing
|56
|198
|Rushing Attempts
|33
|31
|Yards per rush
|1.7
|6.4
|Penalties
|5-33
|7-50
|Turnovers
|2
|0
|Fumbles lost
|0
|0
|Interceptions thrown
|2
|0
|Possession
|29:46
|30:14
CLT 0, UNT 3
UNT – De Freitas,Dominic 26 yd field goal 9 plays, 67 yards, TOP 04:08
CLT 0, UNT 10
UNT – Stevenson,Justin 5 yd pass from Jackson,Tayven (De Freitas,Dominic kick) 2 plays, 11 yards, TOP 00:27
CLT 3, UNT 10
CLT – Kelly,Ian 46 yd field goal 11 plays, 49 yards, TOP 06:19
CLT 3, UNT 17
UNT – Koch,Kyle 12 yd pass from Jackson,Tayven (De Freitas,Dominic kick) 8 plays, 75 yards, TOP 03:23
CLT 10, UNT 17
CLT – Eley,Derrick 75 yd pass from Harrell,Conner (Kelly,Ian kick) 1 plays, 75 yards, TOP 00:12
CLT 10, UNT 24
UNT – Tipton,Baron 75 yd pass from Jackson,Tayven (De Freitas,Dominic kick) 1 plays, 75 yards, TOP 00:13
CLT 10, UNT 26
UNT – Knox,Brayden 0 yd safety
CLT 10, UNT 33
UNT – White,Jahiem 61 yd run (De Freitas,Dominic kick), 2 plays, 61 yards, TOP 00:13
CLT 10, UNT 40
UNT – Reese,Max 20 yd pass from Jackson,Tayven (De Freitas,Dominic kick) 6 plays, 56 yards, TOP 00:45
CLT 10, UNT 47
UNT – Stevenson,Justin 34 yd pass from Jackson,Tayven (De Freitas,Dominic kick) 6 plays, 61 yards, TOP 02:53
CLT 10, UNT 50
UNT – De Freitas,Dominic 21 yd field goal 10 plays, 63 yards, TOP 05:16