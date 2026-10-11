News Ticker

Tayven Jackson throws 5 TD’s, UNT routs Carolina 50-10

October 10, 2026 Featured, Football, Galleries, NCAA Football, UNT Football

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Photos by Dominic Ceraldi

Final 1 2 3 4 T
CLT
 3 7 0 0 10
UNT
 10 30 7 3 50
 
Team Statistics
1st Downs 11 24
3rd down efficiency 3-13 5-14
4th down efficiency 0-2 2-3
Total Yards 274 580
Passing 218 382
Comp/Att 15/23 28/39
Yards per pass 9.5 9.8
Interceptions thrown 2 0
Rushing 56 198
Rushing Attempts 33 31
Yards per rush 1.7 6.4
Penalties 5-33 7-50
Turnovers 2 0
Fumbles lost 0 0
Interceptions thrown 2 0
Possession 29:46 30:14
1st Quarter

CLT 0, UNT 3

UNT – De Freitas,Dominic 26 yd field goal 9 plays, 67 yards, TOP 04:08

CLT 0, UNT 10

UNT – Stevenson,Justin 5 yd pass from Jackson,Tayven (De Freitas,Dominic kick) 2 plays, 11 yards, TOP 00:27

CLT 3, UNT 10

CLT – Kelly,Ian 46 yd field goal 11 plays, 49 yards, TOP 06:19

2nd Quarter

CLT 3, UNT 17

UNT – Koch,Kyle 12 yd pass from Jackson,Tayven (De Freitas,Dominic kick) 8 plays, 75 yards, TOP 03:23

CLT 10, UNT 17

CLT – Eley,Derrick 75 yd pass from Harrell,Conner (Kelly,Ian kick) 1 plays, 75 yards, TOP 00:12

CLT 10, UNT 24

UNT – Tipton,Baron 75 yd pass from Jackson,Tayven (De Freitas,Dominic kick) 1 plays, 75 yards, TOP 00:13

CLT 10, UNT 26

UNT – Knox,Brayden 0 yd safety

CLT 10, UNT 33

UNT – White,Jahiem 61 yd run (De Freitas,Dominic kick), 2 plays, 61 yards, TOP 00:13

CLT 10, UNT 40

UNT – Reese,Max 20 yd pass from Jackson,Tayven (De Freitas,Dominic kick) 6 plays, 56 yards, TOP 00:45

3rd Quarter

CLT 10, UNT 47

UNT – Stevenson,Justin 34 yd pass from Jackson,Tayven (De Freitas,Dominic kick) 6 plays, 61 yards, TOP 02:53

4th Quarter

CLT 10, UNT 50

UNT – De Freitas,Dominic 21 yd field goal 10 plays, 63 yards, TOP 05:16

 

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