News Ticker

2025 Goodyear Cotton Bowl Quarterfinals

January 1, 2026 Current Issue, Featured, Football, Galleries, NCAA Football, Spotlight

[Show picture list]
Photos by Michael Kolch

 
 
 
 
Miami Hurricanes
 
 
Final
  1 2 3 4 T
MIA
 0 14 3 7 24
OSU
 0 0 7 7 14
 
2ND QUARTER

Miami Hurricanes

Touchdown
13:31 – 2nd
7
MIA
0
OSU
Mark Fletcher Jr. 9 Yd pass from Carson Beck (Carter Davis Kick)
13 plays, 83 yards, 8:04
 

Miami Hurricanes

Touchdown
11:49 – 2nd
14
MIA
0
OSU
Keionte Scott 72 Yd Interception Return (Carter Davis Kick)
3 plays, 53 yards, 1:42
 
3RD QUARTER

Ohio State Buckeyes

Touchdown
8:10 – 3rd
14
MIA
7
OSU
Bo Jackson 1 Yd Run (Jayden Fielding Kick)
11 plays, 82 yards, 6:44
 

Miami Hurricanes

Field Goal
3:01 – 3rd
17
MIA
7
OSU
Carter Davis 49 Yd Field Goal
9 plays, 43 yards, 5:04
 
4TH QUARTER

Ohio State Buckeyes

Touchdown
13:28 – 4th
17
MIA
14
OSU
Jeremiah Smith 14 Yd pass from Julian Sayin (Jayden Fielding Kick)
10 plays, 75 yards, 4:33
 

Miami Hurricanes

Touchdown
0:55 – 4th
24
MIA
14
OSU
CharMar Brown 5 Yd Run (Carter Davis Kick)
10 plays, 70 yards, 5:01

Ohio State Buckeyes

 

Related Articles

Copyright 2018 Blitz Weekly