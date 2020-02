Monster Energy AMA Supercross 2020 Results

The Monster Energy Supercross Race 8 took place on Feb. 22 at AT&T Stadium.

Results from the event in Arlington, TX (courtesy of SupercrossLive.com)

450SX Overall

1. Eli Tomac

2. Ken Roczen

3. Jason Anderson

4. Justin Barcia

5. Zac Osborne

6. Justin Hill

7. Malcom Stewart

8. Aaron Plessinger

9. Dean Wilson

10. Blake Baggett

250SX Overall

1. Chase Sexton

2. Shane McElrath

3. RJ Hampshire

4. Jeremy Martin

5. Garrett Marchbanks

6. Joshua Hill

7. Joey Crown

8. Enzo Lopes

9. Jalek Swoll

10. Jo Shimoda

450SX Main Events

450SX Main Event 1

1. Ken Roczen

2. Cooper Webb

3. Jason Anderson

4. Justin Barcia

5. Eli Tomac

6. Justin Hill

7. Zach Osborne

8. Malcom Stewart

9. Aaron Plessinger

10. Blake Baggett

450SX Main Event 2

1. Eli Tomac

2. Jason Anderson

3. Justin Hill

4. Zach Osborne

5. Justin Barcia

6. Malcom Stewart

7. Ken Roczen

8. Blake Baggett

9. Dean Wilson

10. Aaron Plessinger

450SX Main Event 3

1. Eli Tomac

2. Ken Roczen

3. Zach Osborne

4. Justin Barcia

5. Jason Anderson

6. Dean Wilson

7. Aaron Plessinger

8. Justin Hill

9. Malcom Stewart

10. Vince Friese

250SX Main Events

250SX Main Event 1

1. RJ Hampshire

2. Chase Sexton

3. Shane McElrath

4. Jordon Smith

5. Jeremy Martin

6. Garrett Marchbanks

7. Joey Crown

8. Enzo Lopes

9. Joshua Hill

10. Jalek Swoll

250SX Main Event 2

1. Chase Sexton

2. Shane McElrath

3. Jeremy Martin

4. Garrett Marchbanks

5. Joey Crown

6. RJ Hampshire

7. Joshua Hill

8. Enzo Lopes

9. John Short

10. Jo Shimoda

250SX Main Event 3

1. Shane McElrath

2. Chase Sexton

3. RJ Hampshire

4. Jeremy Martin

5. Garrett Marchbanks

6. Joshua Hill

7. Enzo Lopes

8. Jo Shimoda

9. Jalek Swoll

10. Joey Crown

For full results, visit here.